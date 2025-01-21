¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×ÆÒ¤µ¤ó¤È¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¡Ä°ËÆ£Íö¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡ÙÈëÏ¿
¡Ò¿¿Ìî¶Á»Ò¤«゙ÌÀ¤«¤¹¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡ÙÈëÏ¿¡¡°¯Èþ¤µ¤ó¤âÎÞ¤°¤ó¤À¡ÈÅÂÍÍ¡É¥¢¥é¥«¥ó¤ÎÌ¾±é¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡°¯ÈþÀ¶±é¤¸¤ë¼ÖÆÒ¼¡Ïº¤Ï¡¢¼ÆËôÄë¼áÅ·ÌçÁ°¤ÎÃÄ»Ò²°¤ÎÐæ¤À¤¬¡¢Î¹¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÉ÷ÍèË·¡£Ä¾¾ð·Â¹Ô¤ÇÌÂÏÇ»ö¤Ð¤«¤êµ¯¤³¤¹¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¿Í¤ò¼Î¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃË¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¤Ê¤¼¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¸ø³«¤«¤é55Ç¯¡£¥Þ¥É¥ó¥Ê10¿Í¤¬¸ì¤êÄ¾¤¹ÆÒ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ÆÒ¼¡Ïº¤«¤â¤á²Î¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°ËÆ£Íö
Âè26ºî¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ÆÒ¼¡Ïº¤«¤â¤á²Î¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
ÉáÄÌ¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿
¡ØÆÒ¼¡Ïº¤«¤â¤á²Î¡Ù¤Ç¡¢»ä¤Ï¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ëÉã¤È»àÊÌ¤·¤¿¤¹¤ß¤ì¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¾¾ÃÝ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥É¥ó¥ÊÌò¤ÏÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Èµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ËÆ£Íö¡Ê¤¤¤È¤¦¤é¤ó¡Ë1955Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£73Ç¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ò»¶¸å¡¢80Ç¯Âå¤«¤é¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½Ð±éºî¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ò¥Ý¥¯¥é¥Æ¥¹¤¿¤Á¡Ù¡Ø¾¯Ç¯H¡Ù¤Ê¤É¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤¹¤ß¤ì¤ÏÊ£»¨¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ï3ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ºí©¡¢Ãæ³Ø¤ò½Ð¤Æ»¥ËÚ¤äÈ¡´Û¤ËÆ¯¤¤Ë½Ð¤¿¤±¤É¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¶¿Î¤¤Î±ü¿¬Åç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥Æ¥²°¤ÎÉã¤ÈÊë¤é¤¹¤±¤ÉÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î°¤¤¤Þ¤Þ¤Ë»àÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢µù¶¨¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ØÆÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬»£±Æ¤Î½éÆü¤Ç¤·¤¿¡£°»¤òçÓ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤Ë¹½¤¨¤ÆÉã¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÆÒ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ì¨¤Î¤ªÊè¡¢ÀÑÀÐÄÍ¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÆÒ¤µ¤ó¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ë´Éã¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¿´¾ÝÉ÷·Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£´¨¡¹¤·¤¤¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â±éµ»¤ò½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶þÂ÷¤òÊú¤¨¡¢»×¤¦¤ËÇ¤¤»¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ±é¤¸¹ÃÈå¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥é¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢80Ç¯3·î¤ÎÅì¼ÇÆüÍË·à¾ì¡Ø½Õ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¡ÊµÓËÜ¡¦»ÔÀî¿¹°ì¡Ë¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¾®Ã®¡¦±öÃ«±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¿©Æ²¤ÇÆ¯¤¯¿»Ò¡¢Èà½÷¤ÏÎø¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÉáÄÌ¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¤Ë¤â¤¹¤ß¤ì¤Î¸Î¶¿¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¦¥Ã¤ÈÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿»ä¤ò¤¿¤À¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡°¯Èþ¤µ¤ó¤Ï½ª»ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤´ÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢±ü¿¬Åç¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÍö¤Á¤ã¤ó¤â²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤¹¤ß¤ì¤ÈÆÒ¤µ¤ó¤¬¡¢Çñ¤Þ¤Ã¤¿Î¹´Û¤ÇÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÌ¤ìºÝ¡¢¡Ö¤È¤é¤ä¤òË¬¤Í¤Æ¤±¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤Ë¡Ö³ë¾þ¼ÆËôÄë¼áÅ·¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤ß¤ì¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÆÒ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ï°¯Èþ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Î¿¿¹üÄº¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ê¤Ê¤²¤Ê»ä¤¬¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ
¡¡¾åµþ¤·¤ÆÄê»þÀ©¹â¹»¤ò¼õ¸³¤¹¤ë»þ¡¢¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤äÇî¤µ¤ó¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Î°¯Èþ¤µ¤ó¤Î¾éÃÌ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤ËÜµ¤¤Ç¿á¤½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ëº¢¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ü¤¯¤ÏÍö¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÍâÇ¯¤ËÌ´¤ÎÍ·Ì²¼Ò¸ø±é¡Ø¾¯Ç¯¼í¤ê¡Ù¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡ª
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç±éµ»¤¬½ÐÍè¤¿±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼ÆËô¤ËÍè¤¿ºÇ½é¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤òÍ¶²ýÈÈ¤È´Ö°ã¤¨¤¿½äºº¡ÊÊÆÁÒÀÆ²ÃÇ¯¡Ë¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Äê»þÀ©¹â¹»¤Ç¤Ï¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÈþº´»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀèÀ¸Ìò¤Î¾¾Â¼Ã£Íº¤µ¤ó¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎø¿Í¡¦ÄçÉ×¡ÊÂ¼ÅÄÍº¹À¡Ë¤ËÎø¿´¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤é¤ä¤Ç¤Î¹ç³Ê½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¹¾º¹ÄÉÊ¬¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤â¡¢¿Æ¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¶õµ¤¤ò»°ºêÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤ä²¼ÛêÀµÌ¦¤µ¤ó¡¢ÂÀºËµ×Íº¤µ¤ó¤¬¾ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¼«Á³¤ËÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Êì¡Ê±à²ÂÌé»Ò¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¡¼¥ó¤ÏºÇ¤â¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Î¹â¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤é¤ä¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿±à¤µ¤ó¤Ï´°Á´¤ËÌò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª±¢¤Ç»ä¤ÏÈá¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤·¡¢ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç±à¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ØÆÒ¼¡Ïº¤«¤â¤á²Î¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸å¤ËÉ×¤È¤Ê¤ë¿åÃ«Ë¤Ç¤¹¡£²Î¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÂà¤¤¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤À¤Ã¤¿±éµ»¤Î»Å»ö¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìºî¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¼õ¸³¤Ëµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¶¶¤Î¾å¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¹¤ß¤ì¤Ë¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×¤ÈÍ¡¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇ´é¤Î»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎå¤Þ¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯1·î2Æü¡¦9Æü¹æ¡Ë