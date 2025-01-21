¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Á¿·³ã¡¦Ê¡²¬Àþ¤ò³«Àß¡¡3·î30Æü¤Ë
¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Á¿·³ã¡¦Ê¡²¬Àþ¤ò3·î30Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Á¿·³ãÀþ¤Ï1Æü2±ýÉü¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡ÁÊ¡²¬Àþ¤ÏÆ±1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹84ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëE175·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤È¶¦Æ±±¿¹Ò¡Ê¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£JAL¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï1·î30Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¹Ò¶õ·ô¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
FDA613¡¡»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê10¡§40¡Ë¡Á¿·³ã¡Ê11¡§55¡Ë
FDA615¡¡»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê14¡§20¡Ë¡Á¿·³ã¡Ê15¡§35¡Ë
FDA614¡¡¿·³ã¡Ê11¡§35¡Ë¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê12¡§45¡Ë
FDA616¡¡¿·³ã¡Ê16¡§15¡Ë¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê17¡§25¡Ë
FDA518¡¡»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê18¡§05¡Ë¡ÁÊ¡²¬¡Ê21¡§00¡Ë
FDA511¡¡Ê¡²¬¡Ê07¡§45¡Ë¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê10¡§05¡Ë