¡Î´ÚÎ®¡Ï¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡×¡¡ÆüËÜ¤Ê¤É£±£µ£¸¥«¹ñ¤ËÈÎÇä
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛÇÐÍ¥¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¼ç±é¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¸ø³«¤òÁ°¤ËÆüËÜ¤äÂæÏÑ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É£±£µ£¸¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£ÇÛµë²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥ë¥ó¥½¥ó£Å¡õ£Á¤¬£²£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡×¤Ïº£Ç¯¤Î±Ñ¥°¥é¥¹¥´¡¼±Ç²èº×¤ÎÈó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç£²·î£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢Äï¤¬»à¤Ë¡¢¤½¤ÎºÊ¤¬¼ºí©¤·¤¿Ìë¤Î¿¿¼Â¤òÄÉµá¤¹¤ë¥ß¥ó¥Æ¡Ê¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡×¤Ïº£Ç¯¤Î±Ñ¥°¥é¥¹¥´¡¼±Ç²èº×¤ÎÈó¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç£²·î£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢Äï¤¬»à¤Ë¡¢¤½¤ÎºÊ¤¬¼ºí©¤·¤¿Ìë¤Î¿¿¼Â¤òÄÉµá¤¹¤ë¥ß¥ó¥Æ¡Ê¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß