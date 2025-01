米AMDでRyzen CPUとRadeon graphicsのバイスプレジデントとゼネラルマネージャーを務めるDavid McAfee氏は、X(旧Twitter)上に投稿する形で「Radeon RX 9000」シリーズを3月に発売すると明らかにした。「Radeon RX 9000」の発売日が3月以降に - 責任者がX(旧Twitter)に投稿AMDはCES 2025で次期RDNA 4アーキテクチャを採用する最新グラフィックス製品「Radeon RX 9000」を発表したが、ゲーマー向けの目玉製品となるはずがスライド1枚の発表に留まるなど、情報量に乏しかった。一方で競合のNVIDIAはGeForce RTX 50シリーズの投入を大々的に発表しており、価格設定についても明らかに。Radeon RX 9000搭載製品は性能や機能と価格面での折り合いがついていないのではと海外で報道されたこともあったが、今回改めて発売のタイミングについて明らかにされた形だ。

X(旧Twitter)上の投稿には、「Radeon RX 9000シリーズのハードウェアとソフトウェアは素晴らしい出来栄えだ」と言及されており、ユーザーの不安払拭に努めようとする姿勢もうかがえる。一方価格については明らかにされず、競合するGeForce RTX 5070の性能・価格との調整に苦慮しているのかもしれない。Radeon 9000 series hardware and software are looking great and we are planning to have a wide assortment of cards available globally. Can’t wait for gamers to get their hands on the cards when they go on sale in March!- David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 20, 2025