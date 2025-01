戒厳令騒ぎが韓国に米中間での立ち位置を問う。韓国観察者の鈴置高史氏が注目するのは、大統領弾劾を進める左派を「米韓同盟の破壊者」と米有力議員が見なしたことだ。

「韓国左派は敵に内通」

鈴置:米外交誌に載った1本の小論文が韓国の左右対立に油を注ぎました。「The Hill」の「US-South Korean alliance vital for Indo-Pacific security」(1月6日)です。

書いたのは韓国生まれのY・キム(Young Kim)下院議員(共和党)。下院外交委員会で東アジア・太平洋小委員会の委員長を務め、米国のアジア政策に影響力を持つ政治家です。

見出しを見れば分かる通り、戒厳令や尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領への弾劾で韓国が大きく揺れる中、「米韓同盟が米国の安全保障にとって必須だ」と説いた論文です。韓国の保守を鼓舞した半面、左派を激高させたのは次のくだりでした。

韓国の今後を読み解くうえで、トランプ再登板は“変数”だと鈴置氏はいう――

・While the U.S.-ROK alliance enjoys wide bipartisan support in the United States, factions, including those that have led the presidential impeachments in South Korea, have been working to undermine the alliance and the U.S.-ROK-Japan trilateral partnership.

「米国では米韓同盟に対し超党派的な幅広い支持がある。一方、韓国では大統領弾劾を主導する党派を含め、いくつかの党派が米韓同盟と米韓日の三角協力を壊そうとしてきた」と指摘したのです。もちろん「弾劾を主導する党派」とは野党第1党「共に民主党」をはじめとする左派のことです。

保守政権でも日本との溝はなぜ広がる?世界最悪の人口減少をなぜ放置?…韓国を観察して40年余り“朝鮮半島「先読みのプロ」”による韓国論の決定版

キム議員は証拠として「当初の弾劾訴追案で、大統領が北朝鮮、中国、ロシアに敵対的であり、北東アジアで韓国を孤立させ、あまりに親日的であることを理由にした」ことを挙げました。

さらに、「中国共産党や北朝鮮政権といった我々の敵は、我が同盟の弱みにつけ込んで不安定な状況を利用する方法を模索している。韓国における政治的不安定と反米プロパガンダの高まりは我々の敵に青信号を灯す」と断じました。「共に民主党」こそは、敵への内通者と認定したのです。

すかさず引用した朝鮮日報

保守系紙、朝鮮日報はこの小論文を見逃しませんでした。翌1月7日、ワシントン支局のキム・ウンジュン特派員が「ヤング・キム『尹弾劾主導勢力、韓米同盟と韓・米・日パートナーシップを毀損』」(韓国語版)で引用したうえ、「米政界で弾劾主導勢力を糾弾する声が出たのは初めて」と意義付けました。

尹錫悦大統領の弾劾騒ぎを通じ左派は米韓同盟を潰すつもりだ――と米国も見ていると訴えたのです。弾劾反対派の保守が太極旗と共に星条旗を掲げるのと同じ狙いです。左派が政権を握ったら米国に愛想を尽かされ同盟がおかしくなるぞ、との警告です。

韓国人の約9割が米韓同盟が必要不可欠と考えている。左派には反米的なポーズを打ち出す人が目立ちますが、無記名のアンケートでは「同盟は必要」と答える人が多いのです。

左派系紙ハンギョレは反撃に出ました。「内乱擁護のヤング・キム米下院議員に『チョン・グァンフン牧師との関係を明らかにせよ』」(1月11日、韓国語版)で、在米韓国人団体「民主参与フォーラム」が尹錫悦の親衛クーデターを擁護するキム議員を非難した、と報じました。

チョン・グァンフン牧師とは韓国で極右ユーチューバーと呼ばれている人物です。尹錫悦大統領が戒厳令に踏み切ったのは極右のユーチューバーに感化されたためだ、との説が韓国で広まっており、キム議員もその程度の人間と決め付けたのです。

「韓国の極右が危機を拡大」

ハンギョレは社説も動員しました。「『民主主義の模範』韓国は米国にとっても利益だ」(1月13日、日本語版)でキム論文を以下のように非難しました。

・「単なる失言」として見過ごすわけにはいかない。実際、少なからぬ米国の要職者たちは、尹政権が早期退陣すれば韓国と日本を「対中けん制」に活用しようとする第2次トランプ政権の構想に支障が生じる可能性があるという分析をしている。

・韓国の極右がこの発言を積極的に活用し、嫌中・反中の「陰謀論」と「フェイクニュース」を拡散し、混乱を拡大している。米国の近視眼的な国益だけを考える人物らと韓国の極右が、悪意をもって現在の状況を歪曲し、危機を拡大して再生産しているわけだ。

米国人の一部と韓国の極右が結託し、韓国左派への敵対感を煽っていると非難したのです。記事の最後の1文は「民主主義を回復したより堅実な韓国は、最終的には米国にとっても大きな利益になる」でした。

米国人に「民主主義を回復する」左派の重要性を訴えると同時に、韓国人に対しては左派が政権をとっても韓米同盟は健在だと訴えたのです。

朝鮮日報は再び左派を攻撃しました。キム・ウンジュン特派員がキム議員とのインタビュー記事「[単独]ヤング・キム『弾劾勢力は北朝鮮に融和・中国に従順…朝鮮半島に大きな災難を呼ぶ』」(1月17日、韓国語版)を載せたのです。

キム議員は「弾劾勢力がこの状況を続ければ、混乱と反米宣伝が韓国でさらに拡散するだろう。北朝鮮と中国は虚偽の情報を広め、より大きな不和を植え付け、韓米同盟を弱める機会として活用しよう」と述べています。

「謝罪が足りない」という石破

――要は、左派が米韓同盟を壊すかどうか――との論争ですね。

鈴置:その通りです。近い将来の大統領選挙を意識してののしり合いです。尹錫悦大統領の弾劾はほぼ確実と見られており、弾劾後60日以内に大統領選挙が行われます。それを念頭に置いた駆け引きが早くも始まっているのです。

――なぜ、「共に民主党」は米国を怒らす文言を弾劾訴追案に盛り込んだのでしょうか?

鈴置:1回目の弾劾訴追案を提出した頃は米国からどう見られるかには考えが及ばず、とにかく弾劾に支持を集めるようと尹錫悦大統領に対する罵倒の言葉をかき集めたのだと思われます。

それに左派は「親日」を批判しただけで「親米」には触れていないつもりだったのでしょう。でも、韓国人は「反日」を隠れ蓑に「反米」に動くと米国の外交専門家は見透かしています。

韓国は「歴史問題で謝罪しない日本とは軍事協力できない」との言い訳を使って日米韓三角安保協力はもちろん米韓同盟からも逃げまくって来ました。中国の顔色をうかがうこの作戦は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が採用して以来、保守政権の一部も利用した韓国の常套手段です。

副大統領時代のJ・バイデン(Joe Biden)氏は「謝らない日本」を言い訳に軍事協力から逃げる朴槿恵(パク・クネ)大統領に対し「本当は中国が怖いんだろ」と揶揄しています。『韓国消滅』第4章第1節「日本を見下し『独立』を実感」で詳述しています。

日本では石破茂首相のように「日韓関係が良くならないのは日本の謝罪が足りないからだ」と信じる人が未だにいます(『韓国消滅』)第4章第2節「植民地になったことなどなかった」参照)。

しかし、実態は韓国が米中間で二股をかけるために日本との関係を悪化させている側面が大きい。ちなみに、第4章の見出しは「日本との関係を悪化させたい」です。

「中国に謝々」の李在明

――さすがに左派も2回目の弾劾訴追案は修正し「反日」部分を削りました。

鈴置:ええ。しかし、修正の効果があるかは疑問です。キム議員とは異なり中立的な立場の米議会調査局も、修正後に発表した報告書で、2回目の弾劾訴追案で削られた部分をきっちりと引用しました。「共に民主党」がチラリと見せた「本音」と判断したのでしょう。

「South Korean political Crisis: Martial Law and Impeachment」(2024年12月31日更新)で、韓国で政権交代が起きれば(1)対北朝鮮(2)インド太平洋(3)対中(4)対日――で大きく外交政策が変わるであろう、と予測しました。

米国が注目するのは弾劾訴追案だけではありません。「共に民主党」の大統領候補と見なされる李在明(イ・ジェミョン)代表はこれまで「反米従中」発言を繰り返してきました。

2022年9−10月に尹錫悦政権が日米と合同軍事演習を実施した際、李在明代表は「極端な親日行為」と非難。2023年8月に米キャンプデービッドで日米韓の首脳会談が開催される直前には「歴史の歯車を独立以前に戻す敗着」と呼びました。

2024年3月には「[台湾有事の際は]中国にも謝々、台湾にも謝々と言えばいい」と述べ、台湾への支援を拒否する姿勢を打ち出しました。典型的な韓国の反米左翼の言動です。

李在明代表は12月23日、P・ゴールドバーグ(Philip Goldberg)駐韓米国大使に会い「今後も自由民主主義陣営の一員として役割と責任を果たす」と述べました。大統領選挙を意識し、反米路線を引っ込めて親米路線を掲げたつもりでしょうが、発言を信用する人はいないでしょう。

12月26日には李在明代表は水嶋光一駐韓日本大使と会って「私は日本に対する愛情がとても深い」などと述べました。「日本は敵性国家」が口癖だった李在明代表です。どんなにお人好しな日本の政治家でもそれを信じる人はいないでしょう。それと同じです。

支持率が急回復の保守

――結局、米韓同盟を巡る左右の戦いは……。

鈴置:保守の完勝です。1月第3週の韓国ギャラップの世論調査(調査期間1月14―16日)によると、保守「国民の力」への支持率が39%で、「共に民主党」の36%を上回りました。

2024年10月第5週に32%の同率になって以来、保守の支持率は左派を下回っていました。ことに戒厳令直後の12月第3週は24%対48%とダブルスコアで左派に圧倒されていたのです。

韓国では、左派が大統領の代行まで弾劾するなど調子に乗ったことに国民が反感を抱いたから、と説明されています。私は内政だけでなく外交の不安も大きいと思います。

保守が集会で掲げる星条旗を見れば、戒厳令には強く反発した人でも、「左派を調子に乗せると同盟まで壊しかねないな」と思うからです。

――では、韓国では保守優勢が続く?

鈴置:それは分かりません。大きな変数があります。トランプ(Donald Trump)政権の再登板です。トランプ大統領は1期目がそうだったように北朝鮮との対話に動く可能性があります。少なくとも北朝鮮敵視策は打ち出さないでしょう。

こうした対北融和策は韓国の保守よりも左派との親和性が高い。韓国の保守はバイデン政権の時ほど「米国の後ろ盾」を国民に誇れなくなるのです。

インド太平洋や日本との関係も同様です。韓国の保守がいくらそうした外交を重視しても、トランプ政権に評価してもらえるとは限りません。トランプ大統領には「同志国が集まってことに当たる」発想が薄いのです。

さきほど引用した議会調査局の報告書は、韓国に左派政権が登場したら4点――(1)対北朝鮮(2)インド太平洋(3)対中(4)対日――で米韓の協力は軌道修正を余儀なくされると懸念しました。しかし、トランプ再登板で(1)(2)(4)はさほど問題ではなくなります。米国が韓国との協力を必要としなくなるからです。

保守もトランプは苦手

――でも、「(3)対中」が残ります。トランプ政権はバイデン政権以上に中国に厳しいと見られています。

鈴置:確かにそうです。左派が政権をとれば米国と対中政策で衝突する可能性が極めて高い。しかし、保守なら対中政策においてトランプの米国とうまく行く――わけではないのです。なぜなら保守といっても、韓国は中国に微温的。トランプ政権が望む強度の対中強硬姿勢をとる根性はないからです。

韓国では対中強硬派と見なされた尹錫悦政権も、外から見れば軟弱外交そのものでした。バイデン政権もそんな韓国を見切って「2線級の同盟国」として扱いました。

――バイデン政権は米日韓の軍事協力強化を外交成果と誇ってきました。

鈴置:「日韓の関係を取り持った」と手柄を誇りたいがため「米日韓」の関係強化を誇張して語ってきたに過ぎません。米国は日本のようにお人好しではありません。韓国を本心から海洋勢力側の国とは見なしていないのです。保守政権だろうと、口で親米を唱えようと。

何よりの証拠が、韓国がQuad(日米豪印戦略対話)やAUKUS(米英豪の安全保障への枠組)に加盟したいと表明した時、突き放したことです。

Quad加入はお断り

――そんな事実は知りませんでした。

鈴置:韓国できちんと報じられず、その結果、日本でもほとんど伝えられなかったからでしょう。QuadもAUKUSも中国を念頭に置いた軍事協力の枠組みで、後者には日本も準メンバーとして参加することが2024年4月に決まりました。

ふたつの枠組みに対して曖昧な姿勢をとり続けてきた尹錫悦政権ですが、日本のAUKUS参加を知って焦ったと思われます。同年5月、韓国は豪州との外務・防衛担当閣僚会議(2プラス2)の場で初めてQuadとAUKUSへの参加を希望しました。

これに対し豪政府は明確な返事をしませんでした。米政府もVOA(ボイス・オブ・アメリカ)を通じ「インド太平洋の安全保障に関し、韓国とは多様な方式で協力している」と答えるにとどめました。「これ以上韓国を軍事協力の枠組みに入れる気はないよ」と言ったも同然でした。

多国間の枠組みに韓国を入れたら「最も弱い輪」となるのは確実です。中国にもいい顔をしたい韓国は「トロイの木馬」になりかねません。

中国包囲網たるQuadとAUKUSの内側から、それを突き崩しにかかる可能性が極めて高い。それを防ぐには初めから「韓国はお断り」するのが最も合理的なのです。

「韓国を謝絶した米国」に関しては 『韓国消滅』第3章第3節「中国の台頭に思考停止」をご覧ください。

ペロシ事件が明かす「親米従中」

――韓国の保守は「親米だけど従中」ということですね。

鈴置:まさにそうです。2022年8月、米国のペロシ(Nancy Pelosi)下院議長が台湾経由で韓国と日本を訪問しました。もちろん、中国の台湾侵攻を牽制する狙いでした。

ペロシ議長は当然、親米派の尹錫悦大統領と会えると考えていた。ところが尹錫悦大統領は「夏休み中だ」と言い出して面談を謝絶しました。

さすがに韓国の保守系紙が批判しました。日本では岸田文雄首相には会う予定になっていたので「親米度」で日本に差を付けられると危惧したのです。結局、尹錫悦大統領はソウル訪問中のペロシ議長とは会わずに電話で話しました。

同じソウルにいるのですから電話で話すのも、会うのも同じ手間です。だったら会えばいいのに、中国が恐ろしかったのです。かえって「従中」ぶりを露わにする結果となりました。

「ペロシ事件」も日本ではあまり報じられなかったのですが『韓国消滅』第3章第2節「従中を生む『底の浅い民主主義』」でお読みいただけます。

『米韓同盟消滅』

――韓国の従中を初めに指摘したのは『米韓同盟消滅』でした。

鈴置:この本は左派、文在寅(ムン・ジェイン)政権時代の2018年9月に上梓したものです。文在寅時代の従中ぶりも書いていますが、その前の朴槿恵政権こそが、保守なのに韓国の従中を本格化した政権だった、と指摘しました。

第2章の見出しを「『外交自爆』は朴槿恵政権から始まった」としたのも、そのためです。出版したのはたった6年前ですが、当時はまだ「保守=親米」との先入観が強かったので、驚きを持って受け止められました。

――朴槿恵時代に韓国の「離米従中」に気づいたのですか?

鈴置:ずうっと前、20世紀末頃です。中国が台頭してくるのを見た韓国の指導層の人たちが一斉に「これからは中国だ!」と言い始めたのです。

ただ、当時は「離米従中」を示す外交的な動きが表面化していなかったので、近未来小説の形で書きました。2010年12月に出版した『朝鮮半島201Z年』です。

2013年に米国のアジア専門家から「米韓同盟はいつまで持つか分からない」と聞かされました。保守の朴槿恵政権でさえ「離米従中」に動いたため、韓国は地政学的に大陸側の国と見切ったのです。そのうちに現実が追いついてきたので、ノンフィクションとして『米韓同盟消滅』を出版したわけです。

欲しいのは先進国の称号

――それにしても、自由と民主主義を謳う韓国が、中国側ににじり寄るのは腑に落ちません。

鈴置:韓国が本当の民主主義国ではないからです。今回の戒厳令騒ぎでも分かった通り、韓国人は民主主義というものを心から信奉しているわけではありません。

だから世界で自由と民主主義を守ろうとか、西側に居続けたいといった心情にはならないのです。韓国人が願うのは「先進国の称号」です。それさえ与えられればいいのです。

日本人が見落としやすい原因もあります。韓国人の心の奥底には反欧米の気分が潜んでいることです。韓国人は今、日本に対し植民地支配は不法だった、と認めさせるのに必死です。先進国になった以上、属国だった過去を消したいのです。

でも日本はもちろん、過去に植民地を持っていた欧米諸国は韓国の訴えを無視します(『韓国消滅』)第4章第3節「『アメリカの平和』に盾付く覚悟はあるのか」参照)。

米国だってハワイやフィリピンを併合してきたのです。フィリピンは独立させましたが、ハワイは州のままです。一方、力をつけた中国は併合前から自国民が住んでいたことを理由に「ハワイは中国領だ」と主張し始めました。そんな時に米国は「日本の植民地支配は不法だった」と認めはしないでしょう。植民地支配論はパンドラの箱なのです。

「トランプの嵐」で難破

――韓国人はフラストレーションを溜めている……。

鈴置:そこで思いもよらぬ時に思わぬ行動に出るのです。新型コロナウィルスが蔓延し始めた2020年春、欧米での蔓延がアジアよりも激しく見えた時がありました。すると韓国紙が一斉に「防疫でも東洋が西洋よりも優れている」「今後、西洋は没落し東洋の時代が来る」と書きました。

『韓国民主政治の自壊』第1章第1節の見出し「『西洋の没落』に小躍り」通り、まさに国を挙げて小躍りする感じでした。そんな国は世界で韓国だけでした。

そうした記事を読んだ瞬間、私は韓国が植民地だった過去をいかに消し去りたいのかに思い至りました。西洋が世界の価値基準を決めている間は、日本の植民地支配の不当性は認められない。東洋が主導権を握れば――との痛切な願いが伝わって来たのです。

――韓国は漂流中……。

鈴置:その通りです。米中間での自分の立ち位置を決められないのです。そのうえ1月20日に「何をするか分からない」トランプ氏が大統領に就任しました。「トランプの嵐」の中で韓国は沈没するかもしれません。

鈴置高史(すずおき・たかぶみ)

韓国観察者。1954年(昭和29年)愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター(ハワイ)でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』(ともに新潮新書)、近未来小説『朝鮮半島201Z年』(日本経済新聞出版社)など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

デイリー新潮編集部