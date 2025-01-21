¡È·Ù»¡¡É¤¬¡Ö200Ëü±ß¤ò¥¢¥Ñー¥È¤ËÁ÷¤ì¡×º¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤Î¡Ö¼õ¤±»Ò¡×ÍÆµ¿¤Ç23ºÐÃËÂáÊá
·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤ÆÅìµþ¤Î¹âÎðÃËÀ¤«¤éÌó200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È·Ù»¡¡É¤¬¡Ö200Ëü±ß¤ò¥¢¥Ñー¥È¤ËÁ÷¤ì¡×º¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤Î¡Ö¼õ¤±»Ò¡×ÍÆµ¿¤Ç23ºÐÃËÂáÊá
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç·§ËÜ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÀ¾Á¥¤ÎÌµ¿¦¡¢»³¸µ·É½¡¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤±¤¤¤·¤å¤¦¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£
»³¸µÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë11·î¡¢Â¾¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Ë½»¤à83ºÐ¤ÎÃËÀ¤«¤é¸½¶âÌó200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Î¼«Âð¤Ë·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÂáÊá¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤ËÈÈºá¤Î¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶¦ÈÈ¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Î»æÊ¾¤ÎÈÖ¹æ¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»æÊ¾¤ÎÈÖ¹æ¤ò¾È¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ËÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»³¸µÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¼õ¤±»Ò¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢ÂðÇÛÊØ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ìó200Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤òÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î¶õ¤Éô²°¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸µÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é¶â¤È¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó2600Ëü±ßÁêÅö¤Îµ®¶âÂ°¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÃËÀ¤Ø¤Îº¾µ½»ö·ï¤¬Éâ¾å¤·¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¡¢»³¸µÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»³¸µÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¦ÈÈ»ö·ï¤Î¤¿¤áÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
À¸²Ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
³¤,
¥Í¥¸,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¡Í×