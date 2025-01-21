ËÌÅÍ¾½¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¤¬¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý&¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î¥í¥±¤À¤Ã¤¿ËÜÆü¡£½é¤á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥³¥¹¥È¥³¥í¥±¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ª¼¡¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ÜÆ°¡£º£Æü¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº¸¤«¤é´Ø¤¯¤ó¡¢°ËÂå¤µ¤ó¡¢»ä¡¢¥Ë¥³¤ë¤ó¡×¤È¾¾ËÜ¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡ÖËÜÆü¡¢½é»²Àï¤Î°ËÂå¤µ¤ó¤¬¤Þ¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÀèÇÚ¤À¤±¤É²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ë¥³¤ë¤ó¤È°ËÂå¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤â¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ§Èó¡¢¤Þ¤¿°ËÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î¥í¥±¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£