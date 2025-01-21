ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢²ñ¿©Åù¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀÅªÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¡À¼ÌÀÈ¯É½
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï21Æü¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¿©Åù¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀÅªÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤â´Þ¤á¤Æ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÀ¼ÌÀÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò³°¤Ë¤â¡ØÄÌÊóÁë¸ý¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¿Í¸¢¿¯³²¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¼Ò°÷¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼þÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼þÃÎÅ°Äì¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£½Å¤Í¤ÆËÜÆü¤¢¤é¤¿¤Ë¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø²ñ¿©Åù¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀÅªÀÜ¿¨¡Ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤â´Þ¤á¤Æ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ú¤Â³¤¡¢·òÁ´¤ÇÍê¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£