¥á¥¥·¥³ÂçÅýÎÎ¡¢ÂÐÏÃÍ×Ë¾¡¡°ÜÌ±ÌäÂê¡¢º¬ËÜÂÐºö¤ò¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥ì¥¤¥Î¥µ¡Ê¥á¥¥·¥³ËÌÅìÉô¡Ë¶¦Æ±¡Û¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ë¤Ï¡ÖÂÐÏÃ¤ÈÂº½Å¡¢¶¨ÎÏ¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£ÉÔË¡°ÜÌ±¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¼çÍ×·ÐÏ©¤Î¥á¥¥·¥³¤ÏÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ïº¬ËÜ¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë½Ð¿È¹ñ¤ÎÉÏº¤¤ä¼£°Â°²½¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥à»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½¢Ç¤¤ËÀèÎ©¤Á¡Ö°ÜÌ±¤òÈÈºá¼Ô°·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö°ÜÌ±¤ÏÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¶¯À©Á÷´Ô¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºòÇ¯¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¹â´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£