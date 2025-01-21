1·î13Æü ÀÂµî

¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹BAN¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÅÅÄ±Ñ¼£¤µ¤ó¤¬1·î13Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡ÄÅÅÄ±Ñ¼£¤µ¤ó¤ÏSNK¤ÎÂÐÀï³ÊÆ®¡ÖTHE KING OF FIGHTERS '94¡×¤Ë¤Æ¥¿¥¯¥Þ¡¦¥µ¥«¥¶¥­Ìò¤ä¡¢¡ÖÉðÎÏ ～BURIKI ONE～¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥å¥¬¥ê¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹BAN¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤ÆÄÌÌë¤ª¤è¤Ó¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£