2025年のブレイク店を予想！ 食べログフォロワー数1位の川井潤が注目するのは、RED U-35受賞シェフによる新進気鋭の日本料理店

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。食べログフォロワー数1位の川井潤さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

食べロググルメ著名人であり、食べログフォロワー数1位の川井潤さんがおすすめするお店とは?

教えてくれる人

川井 潤

フジテレビ「料理の鉄人」企画ブレーン(1993〜1999年)。元(株)博報堂DYメディアパートナーズ。現在は、渋谷区CFO(Chief Food Officer)として渋谷区にあるおいしい店の啓蒙・誘致、区独自の商品プロデュースほか食品関連企業、IT会社、広告代理店などのアドバイザーを務める。滋賀県彦根市、その他エリア等これまでの企画ノウハウを活かして「地域サポート」も行っている。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「高輪 しん山」です

淡路島の鱧と京都丹波の大黒しめじ 出典:川井 潤さん

RED U-35で2023 BRONZE EGGを受賞した若い平山 晋シェフが丁寧に作り上げる和食。食材は生まれ故郷の佐賀を中心に九州食材が多い。とにかく日本料理の鍵となる「お椀」の出汁が絶妙なバランスでおいしい。

五島うどんを使った和風冷製担々麺 出典:川井 潤さん

ケンガッキー(牡蠣) 出典:川井 潤さん

店主のお父さんが五島出身ゆえ提供される「五島うどんを使った和風冷製担々麺」、遊び心のある「ケンガッキー(牡蠣)」は普通の牡蠣フライではなくスパイシーな衣をまとい、中はジューシー。お茶にもこだわり、鹿児島の「知覧茶」を一滴一滴茶葉にゆっくり水を落として出した冷茶。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「きときと食堂」の「白えび丼」3,000円です

白えび丼 出典:川井 潤さん

<店舗情報>◆高輪 しん山住所 : 東京都港区高輪3-5-19 KN白金高輪 1FTEL : 050-5593-8580

流石に現地の漁師さんが運営する食堂だけにあって、どの魚介類も鮮度は抜群。しかも、もはや幻に近いくらいの希少価値のある白えびがたっぷりいただける貴重な店。

<店舗情報>◆きときと食堂住所 : 富山県射水市八幡町1-1100TEL : 0766-54-0310

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:川井潤、食べログマガジン編集部

