¿À¸Í ÂçÊþÅÐÃÅ¡ª¥»¥ê¥¹¥¿ Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ø°¡±ô¤È·ò¹¯¡Ù

セリスタは、2025年2月2日(日)に、神戸 大朋 先生(京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『亜鉛と健康』を開催。

◇見どころ / 主な学習のポイント◇

■『亜鉛と健康』

神戸 大朋 先生 / Dr. Taiho Kanbe

京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授

1) 亜鉛は健康維持・増進に不可欠である

2) 亜鉛は三刀流の働きをするスーパーミネラル!

3) 亜鉛の体内動態には亜鉛トランスポーターの働きが重要

4) 亜鉛を取り過ぎても大丈夫なのか?

※キーワード:亜鉛、トランスポーター、多様な欠乏症、サプリメント

◇講師紹介◇

神戸 大朋 / Dr. Taiho Kanbe

京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授

https://www.lif.kyoto-u.ac.jp/j/

《ご経歴》

<学歴>

1995年 3月 京都大学農学部食品工学科卒業

1997年 3月 京都大学大学院農学研究科食品工学専攻修了

1998年 8月 京都大学大学院農学研究科後期博士課程退学

2001年 1月 京都大学学位 博士(農学)

<職歴>

1998年 9月 京都大学大学院農学研究科 助手

1999年 4月 京都大学大学院生命科学研究科 助手

2006年 4月 ミズーリ大学ライフサイエンスセンター 博士研究員

2007年 3月 カンザス大学メディカルセンター 博士研究員

2008年 4月 京都大学大学院生命科学研究科 准教授

現在に至る

<受賞>

2010年 日本農芸化学会「農芸化学奨励賞」

2010年 食創会「第15回安藤百福賞」発明発見奨励賞

2010年 日本動物細胞工学会奨励賞

2013年 公益財団法人森永奉仕会「森永賞」

2013年 日本微量元素学会野見山賞

2014年 公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本栄養・食糧学会推薦)

2015年 第4回三島海雲学術賞

2017年 公益財団法人森永奉仕会「森永奉仕会賞」(日本農芸化学会推薦)

2020年 長瀬研究振興賞

2020年 第19回杉田玄白賞

2022年 アサヒグループ食・生活研究賞

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 28 Stage 3

開催日時 :2025年2月2日(日) 10:00〜12:00

開催形式 :Zoomオンラインセミナー

プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『亜鉛と健康』

神戸 大朋 先生 / Dr. Taiho Kanbe

京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

定員 :1,000人

