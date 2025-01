「小児看護」に掲載！おれんじハウス

おれんじハウスは、2025年2月号へるす出版「小児看護」2025年2月号の特集ページ「みんなで育つ環境づくり〜保育・教育現場でのインクルージョンと看護〜」で「おれんじハウスによる医療的ケア児の居場所づくり〜すべてのこどもに“その子らしさ”を」をテーマに、おれんじハウスの医療的ケア児保育の歩みや社会課題に取り組む法人として掲載されました。

おれんじハウスは、2025年2月号へるす出版「小児看護」2025年2月号(2025年1月20日刊行)の特集ページ「みんなで育つ環境づくり〜保育・教育現場でのインクルージョンと看護〜」で「おれんじハウスによる医療的ケア児の居場所づくり〜すべてのこどもに“その子らしさ”を」をテーマに、おれんじハウスの医療的ケア児保育の歩みや社会課題に取り組む法人として掲載。

■医療的ケア児の課題と取り組み

医療的ケア児は医療の進歩により年々増加し、令和3年に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づいて各自治体で対応が進められてきました。

さらに令和5年4月にこども家庭庁が創設されると同時に「こども基本法」が施行され、“こどもまんなか社会”をつくるための政策として医療的ケア児についても明記されるようになりました。

【参考】“こどもまんなか社会”をつくるための政策<こども家庭庁ホームページ>

医療的ケア児等とその家族に対する支援施策|こども家庭庁

しかし、保育園や児童発達支援施設等での受け入れが進んでおらず、医療的ケア児や重症心身障がい児が利用できる社会インフラが少ないのが現状です。

当グループは2018年から医療的ケア児が入園できる保育園や無料一時保育施設での保育、こども専門の訪問看護ステーションや産前産後ヘルパー等の事業を運営しており、在宅から通所施設までお子様とご家族のニーズに応じたトータル支援を行なってきました。

特に保育ソーシャルワークを通して医療的ケア児の就園に注力しています。

■おれんじハウスの「医療的ケア児の居場所づくり」について

おれんじハウスでは、「すべての家族に子育てのよろこびを すべてのこどもに“その子らしさ”を」をビジョンとして、事業の枠組みを超えて様々な「医療的ケア児の居場所づくり」に取り組んでいます。

医療的ケアが必要であっても安心して過ごせるインクルーシブな「こどもまんなか社会」を実現するために、こどもの育ちに関する専門的な知識やスキルを備えた経験豊富な職員の連携が可能にする法人の強みを活かし、地域の子育て環境づくりの取り組みとして、これまでに以下のような活動を行ってきました。

・医療的ケア児を含むインクルーシブ親子キャンプ

毎年参加者が増えて大盛況の「どんな親子もみんな一緒に 語り合う場を」をテーマに行う合同キャンプ。

呼吸器を使用しているお子様も、ご兄弟も一緒に、遊んで触れ合って、自然の音を聴きながらかけがえのない体験を共有します。

インクルーシブ親子キャンプの様子

・横浜マラソン託児サービス

横浜マラソンの横浜サポーターとして医療的ケア児を含むインクルーシブ託児サービスを行っています。

チャリティー寄付先団体としても設定されており、当日はお子様も楽しみながらご家族を応援できる遊びブースも出店しています。

横浜マラソン託児サービスの様子

・一時保育の無料提供

ご家族にホッとできる時間を提供し、行き詰ってしまう前のセーフティーネットとしての機能を。

医療的ケア児が利用できる一時保育は非常に少ないですが、一時保育の利用を通して保育ソーシャルワークを行い、必要な支援につなげていくことができる取り組みです。

一時保育の様子

・医療的ケア児の対応を検討される事業者様等の支援・地域連携研修

常時、保育園、各自治体の皆様、病院様等の方々から、地域での医療的ケア児の受け入れや連携ノウハウ提供のご相談に応じて、各種研修等を実施。

医療的ケア児の保育の様子

・病院出張型おれんじハウスこども食堂キッチンカー

保育園の子育て支援を病院に通うお子様とご家族にお届け。

温かいお食事の無償提供とともに、保育ソーシャルワークを病院出張型で行っています。

病院出張型おれんじハウスこども食堂キッチンカーの様子

・その他、各種インクルーシブ親子イベント

おれんじハウスの行う子育て支援イベントは、すべてインクルーシブイベントとして行っています。

