´Ú¹ñÂçÅýÎÎÂå¹Ô¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÎ¾¹ñ´Ø·¸È¯Å¸¤Ë´üÂÔÉ½ÌÀ
Jihoon Lee
[¥½¥¦¥ë £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¤ÎÖÃÁêÌÛÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤Ï£²£±Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤¬´Ú¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÎ¾¹ñ´Ø·¸¤¬Áê¸ß¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÖÃ»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¯Áê¸ßÍø±×¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÁá´ü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
´ØÀÇ¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë´ØÏ¢¤Ê¤É´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ËÄ¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜ¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£