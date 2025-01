(G)I-DLE・ミンニ、本日（1月21日）1stミニアルバム『HER』でソロデビュー！

(G)I-DLEのミンニがソロデビューを果たす。

本日(1月21日)18時、ミンニは初のミニアルバム『HER』をリリースし、本格的なソロ活動に乗り出す。

今回のアルバムには同名のリード曲『HER』、先行公開曲『Blind Eyes Red』をはじめ、『Drive U Crazy(Feat. YUQI((G)I-DLE)』『Cherry Sky』『Valentine's Dream』『It's Okay』『Obsession(Feat. TEN of WayV)』の計7曲が収録される。

これまでミンニはグループ楽曲の作詞・作曲に参加し、能力を認められてきた。その能力を証明するように、ミンニは初のミニアルバム『HER』全曲を自作曲で構成し、さらに成熟した音楽を披露する。

特にリード曲『HER』は、ステージ上のアーティストとしてのミンニ、大衆が見るミンニなど、「ミンニ」に対するさまざまなイメージの中の率直な内面を表現した。ミンニは自身を第3者である『HER』と表現し、「I am my own muse」という特別なメッセージを伝える。

『HER』はミンニが多彩なアーティストたちと息を合わせて誕生したアルバムだ。タイトル曲『HER』には、ラッパーのBIG Naughtyがミンニとともに作詞に参加し、曲の完成度を高めた。

この他にも収録曲『Obsession(Feat. TEN of WayV)』は、同じタイ出身のNCTメンバー、テンがフィーチャリングとして参加し、新しいシナジーを予告した。また、(G)I-DLEメンバーのウギまでフィーチャリングで息を合わせた。

アルバムリリースに先立って公開されたコメンタリーフィルムは、感覚的な演出と映像美で音楽だけでないミンニの芸術性を見せてくれた。それだけでなく、ミンニは4つのバージョンのコンセプトフォトで自身の内面にある本来の姿を写しだし、「自画像」というテーマを表現した。

なお、ミンニの1stミニアルバム『HER』は本日(1月21日)18時、各種音源サイトを通じてリリースされ、22日にフィジカルアルバムでも発売される。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLEのタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル&ダンススクールで行われた現所属事務所CUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。