¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¿²¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×Âè1»ÒÃÂÀ¸Í½Äê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ªÌÀ¤«¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï¡©
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
21Æü¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ò´Þ¤áÀ¤³¦°ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸Ø¤ëMVP¥È¥ê¥ª¤Î¥Ù¥Ã¥¿¥Ë¥Þ¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤Ï¡¢°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤È·ë¤ó¤À¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÈ¯É½¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡§
º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¿²¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Ì²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡§
º´¡¹ÌÚ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÏµå¾å¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£