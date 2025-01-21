デル、デスクトップPCもブランド改称 - サポートプランも「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」へ
デル・テクノロジーズは1月21日、ノートPCで変更した製品命名ポリシーをデスクトップPCにも適用し、「Dell タワー Plus」「Dell 24 オールインワン」「Dell 27 オールインワン」を発売した。あわせて新サポート「Dell Care Plus」、「Dell Care Premium」の展開も明らかにしている。
デル、デスクトップPCもブランド改称へ - サポートプラン「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」も
いずれもIntel製プロセッサを搭載するデスクトップPC製品。「Dell タワー Plus」ではディスクリートグラフィックスの搭載にも対応しており、クリエイターやゲーマー向けのパフォーマンスも発揮可能。「Dell 24/27 オールインワン」は24型と27型の2モデルを展開するほか、これまで提供してきた「Premium Support」を「Dell Care Plus」に、「Premium Support Plus」を「Dell Care Premium」へと改称した。内容に変更はなく、名称のみの変更が行われている。
デル、デスクトップPCもブランド改称へ - サポートプラン「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」も