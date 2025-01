2000年代以降で初…トレイ・ヤングがNBA史上3人目の200試合連続5アシスト以上を記録

アトランタ・ホークスは、1月21日(現地時間20日)のニューヨーク・ニックス戦を110-119で落としたことで連勝が3でストップし、22勝20敗となった。

それでも、プレーオフ出場可能なイースタン・カンファレンス6位を堅持するチームは、トレイ・ヤングが27得点6アシスト3スティール、ディアンドレ・ハンターが22得点、オニエカ・オコングが14得点9リバウンド2スティールを残すなど計7選手が2ケタ得点を奪取。

そして今シーズンに平均23.3得点3.4リバウンド1.4スティールに加えてリーグベストの11.7アシストを誇る司令塔のヤングが、NBA史上3人目の快記録に達した。

26歳のポイントガードは、ニックス戦を終えて200試合連続で5アシスト以上をマーク。これまでにジョン・ストックトン(元ユタ・ジャズ/336試合)、アイザイア トーマス(元デトロイト・ピストンズ/209試合)の2選手しかクリアできなかったことであり、2000年代以降では初となる。

9度のアシスト王に輝いたストックトンは、レギュラーシーズン通算1万5806アシストでNBA歴代トップに君臨するレジェンド。トーマスはアシスト王に1度立った実績があり、いずれもバスケットボール殿堂と75周年記念チームに名を連ねている。

ヤングはオールスターに3度、オールNBAチームに1度選ばれたことこそあるものの、アシスト王は皆無。今シーズン、このままのハイペースで味方の得点機会を演出し続けることができれば、初のアシスト王に輝く可能性が高いと言っていいはずだ。

Trae Young just recorded his 200th consecutive game with 5+ assists. 👏👏

He's the 3rd player in NBA history to reach such a streak, joining John Stockton (336) and Isiah Thomas (209). pic.twitter.com/GVnkjYoKjO

- NBA (@NBA) January 20, 2025