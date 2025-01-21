¤ªÂæ¾ì¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥È¥è¥¿¡¢3·î¤Þ¤Ç
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ë¡Ö¥â¥Í¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¸øÆ»¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤ò»È¤Ã¤¿°ÜÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»î¸³Åª¤ÊÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£22Æü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£±¿Å¾¼ê¤¬Æ±¾è¤·¡¢Áàºî¤Î°ìÉô¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ã´¤¦¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×ÁêÅö¤Î¼ÖÎ¾¤òÁö¤é¤»¤ë¡£
¡¡¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÅÔÆâ¤Î¸øÆ»¤Ç°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¾è¤»¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£µ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿À¶¿åÈË¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÀÓ¤òºî¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾è¹ß¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ê¤É¤Î4¥«½ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ò¤Ä¤Ê¤°12¤Î¥ë¡¼¥È¤ò±¿¹Ô¡£