¾®ÎÓÀ½Ìô¡¢»³º¬¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¤Ø¡¡¹È¤³¤¦¤¸ÌäÂê¤Ç·Ð±ÄÂÎÀ©¤òºþ¿·
¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï21Æü¡¢»³º¬Áï¼ÒÄ¹¡Ê64¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤ËËÅÄ²ì°ì¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê60¡Ë¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë»ð¤ê·èÄê¤¹¤ë¡£¹È¤³¤¦¤¸¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤òºþ¿·¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£»³º¬»á¤ÏºòÇ¯8·î¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¼Ç¤¤·¤¿ÁÏ¶È²È½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¾Ï¹ÀÁ°¼ÒÄ¹¡Ê53¡Ë¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶õÀÊ¤À¤Ã¤¿²ñÄ¹¤Ë¤Ï¡¢µþ¥»¥é½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÎºÆ·ú¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÂçÅÄ²Å¿Î»á¡Ê70¡Ë¤ò½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡»³º¬¼ÒÄ¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢·ò¹¯Èï³²¤ÎÊä½þ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡Ö°ìÄê¤ÎÌò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤Î°ÕÌ£¤â·ó¤Í¤Æ¼¡¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÅ¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£