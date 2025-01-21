»ñÀ¸Æ²¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡×¤«¤éÌÜÉý³ÈÄ¥¤¬³ð¤¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¹¦¿ý¥í¥ó¥°¡×¤òÈ¯Çä
»ñÀ¸Æ²¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÈâ¤ò¤Ò¤é¤¯¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡×¤«¤é¡¢¹¦¿ý¤Î±©¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÁ´Êý°Ì¤Õ¤µ¤Õ¤µÈþ¥í¥ó¥°¤Þ¤Ä¤²¡×¤ÇÌÜÉý³ÈÄ¥¤¬³ð¤¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥« ¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¹¦¿ý¥í¥ó¥°¡×¡ÊÁ´3ÉÊ¡Ë¤ò2·î21Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¹¦¿ý¥í¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¸½¹ÔÉÊ¤Î¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡×¤Ç¹¥É¾¤ÊÈþ¥í¥ó¥°´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ï¤Î¤Þ¤Ä¤²¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÌÜÉý¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¡ÖÁ´Êý°Ì¤Õ¤µ¤Õ¤µÈþ¥í¥ó¥°¤Þ¤Ä¤²¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
ÌÜÆ¬¤äÌÜ¿¬¤Î¤Þ¤Ä¤²¤Þ¤ÇÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëÆÈ¼«³«È¯¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥à¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤Ä¤²1ËÜ1ËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×¤¹¤ë¡Ö¶Ë·Ú¥¹¥à¡¼¥¹±ÕEX¡×¤ò¿·ÇÛ¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¹ÔÉÊÇÛ¹ç¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡½¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÀ±·¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡×¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¡°Ý¤¬¤Þ¤Ä¤²¤Ë¹âÌ©Ãå¤·¡¢ÌÓÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤Ä¶¥í¥ó¥°¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¹âÈ¯¿§¤ò³ð¤¨¡¢Á´Êý°Ì¤Õ¤µ¤Õ¤µÈþ¥í¥ó¥°¤Þ¤Ä¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÅò¤ÈÀö´éÎÁ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤È¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÆî¶×Æà¤µ¤ó¤ò·ÑÂ³µ¯ÍÑ¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¹¦¿ý¥í¥ó¥°¡×¤Î¹¹ðÁÇºà¤Ç¤Ï¡¢¹¦¿ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡ÖÁ´Êý°Ì¤Õ¤µ¤Õ¤µÈþ¥í¥ó¥°¤Þ¤Ä¤²¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1650±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
»ñÀ¸Æ²¡áhttps://www.shiseido.co.jp/