¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÆÏ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÈ¢¤ÎÃæ¿È¡ÖÊ©Á°¤¬¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î¸Î¡¦¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹Àî¤Ò¤«¤ë¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÎµÊ¼¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÆÏ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÈ¢¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç70ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦°ËÆ£Íö
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹Àî¤Ï¡ÖÂç´¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎµ¤Á¤ã¤ó¤Î64²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÄ«¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¢¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢È¢¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î°ìÈÖ¸Å¤¤Í§¿Í¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡×¤ÈÆÏ¤¤¤¿ÉÊ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¡Ö¤¤¤Ä¤âÎµ¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¤ÎÊ¬¤È¤Õ¤¿¤ÄÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÊ©Á°¤¬¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£