ÀÐÇËÁíÍý¡¡Í½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ë¶¨ÎÏ¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ï¶ì¸À
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Î²ñµÄ¤Ç24Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¿¿´À¿°Õ¡¢ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÌîÅÞ¤Î»¿À®¤ò¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ½»»¤âË¡°Æ¤âÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤ÈºÇ¤â¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¹ñÌ±À¤ÏÀ¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¿¿´À¿°Õ¡¢ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂçÊÑ¿¼¹ï¤«¤Ä°ä´¸¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦ÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡ÖÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬ºÇÂç¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î±ß³ê¤Ê¿³µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼«¾ôÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅìµþ°Ê³°¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Áá´ü¤Ë·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÌîÅÞ¤Î»¿À®¤ò¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ½»»¤âË¡°Æ¤âÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤ÈºÇ¤â¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¹ñÌ±À¤ÏÀ¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¿¿´À¿°Õ¡¢ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡ÖÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬ºÇÂç¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î±ß³ê¤Ê¿³µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼«¾ôÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅìµþ°Ê³°¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Áá´ü¤Ë·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£