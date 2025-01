◆「FUJI&SUN’25」第1弾ラインナップ7組発表

【モデルプレス=2025/01/21】5月31日と6月1日に静岡・富士山こどもの国にて開催されるキャンプインフェス「FUJI&SUN’25」より、第1弾ラインナップ7組が発表された。「富士山と学び、富士山と生きる。」をコンセプトに、“人生を彩る冒険”を楽しむことができる音楽フェスティバル「FUJI&SUN’25」。音楽ライブ以外にも、さまざまなキッズ向けアクティビティや冒険のプロ集団が届ける学びあるワークショップも開催される。

◆「FUJI&SUN’25」概要

今回、第1弾ラインナップが発表。健やかに自身の音の可動域を拡げ続ける折坂悠太(band)、ルーツであるフォークを唯一無二のポップスに昇華させる森山直太朗を筆頭に、ファミリー層に絶大な支持を得るのが、野外の空気をあたたかに包み込むハンバートハンバート、軽妙洒脱なポップネスで子ども向け番組への楽曲提供も話題のMONO NO AWAREも出演。また、ファンクネスとユーモアを炸裂させるのは、シーンで異彩を放ち続ける数奇者・トリプルファイヤー、痛快な快進撃を展開するどんぐりず。そして、詩人としても活躍する音楽家・柴田聡子が、透明な歌世界へと誘う。個性豊かなアーティストたちが、世界に誇る日本の文化芸術の源泉、富士山の大自然の麓でさまざまな音楽を鳴らす。(modelpress編集部)【日時】2025年5月31日(土)・6月1日(日)【場所】富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎1015)【出演者】折坂悠太(band)/柴田聡子/トリプルファイヤー/どんぐりず/ハンバートハンバート/MONO NO AWARE/森山直太朗 and more(※出演者50音順)【Not Sponsored 記事】