¡ÚµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Û¡Ö¶ËÁáÀ¸¡×¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂ¿¼ý¡×¤Ç¡ÖÎÉ¼Á¡×¤Ê¡ÖÇÀÎÓ1¹æ¡×¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥³¥á
¡¡¥¦¥½¤È¸í²ò¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÄÌÀâ¡×¤òÀµ¤¹¡¢ºî²È¤Î°æÂô¸µÉ§»á¤Ë¤è¤ë½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡£º£²ó¤Ï¶á¸½ÂåÊÔÂè½½»ÍÏÃ¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Î³ÎÎ©IX¡×¡¢¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢½ÐÊ¼¤ÈÊÆÁûÆ°¡¡¤½¤Î17¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÊÂè1442²ó¡Ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢½ÐÊ¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥í¥·¥¢³×Ì¿ÄÙ¤·¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÂèÆó¼¡ÆüÏªÀïÁè¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦·³Âç¾¤Ç¤â¤¢¤ë¼óÁê»ûÆâÀµµ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÎ¦·³¤ÎË¡²¦¡×»³¸©ÍÊþ¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤Ä¤Ï½ÐÊ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é»ûÆâÆâ³Õ¤ÏÊø²õ¤·¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬Æâ³Õ¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·³¿Í¤Ç¤ÏÌµ¤¯À¯ÅÞ¿Í¤Ç¡¢¡ÖÊ¿Ì±ºËÁê¡Ê¼ß°Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁíÍýÂç¿Ã¡Ë¡×¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¸¶·É¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÆÁûÆ°¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆÁûÆ°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÈ¬È¬¶åÇ¯¡ÊÌÀ¼£22¡Ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Îµª¸µÀá¡Ê2·î11Æü¡£¸½ºß¤Î·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¡Ë¤ËÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤¬È¯ÉÛ¤µ¤ì¤¿Ç¯¤À¤¬¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ë¶§ºî¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤«¤éÂçÀµ¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¥³¥á¤ÏÅêµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÀìÇäÀ©¤Ç¤âÌµ¤¯¸øÄê²Á³Ê¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¹ñÌ±ºî²È»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤ÎÁÄÉã¤¬ÊÆÁê¾ì¤Ë·ìÆ»¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Á°¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Ï½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥³¥á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤é¤º¡¢ÊÆÉÔÂ¤È¤Ê¤êÍâ°ìÈ¬¶å¡»Ç¯¡ÊÌÀ¼£23¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÆ²Á¤ÏµÞÆ¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢½îÌ±¤¬Çã¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ì·î¤Ë¤Þ¤ºÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¤ÇË½Æ°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿·³ã¸©¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ëº´ÅÏÁêÀî¤Ç¹ÛÉ×¤é¤¬µ¯¤³¤·¤¿Ë½Æ°¤Ï¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¡¢ÄÃ°µ¤Î¤¿¤á·³Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤ë¤Î¤Ï»ûÆâÆâ³Õ¤Î¼£À¤²¼°ì¶å°ìÈ¬Ç¯¡ÊÂçÀµ7¡Ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Á°¸å¤ÎÆ±¼ï¤Î¤â¤Î¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÂçÊÆÁûÆ°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤âºÇ½é¤ÎË½Æ°¤ÏÉÙ»³¸©¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥³¥á¤ÎÎò»Ë¤ä¥¤¥Í¤Î¾ï¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤Ê¤éÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¶á¸½ÂåÊÔ¤«¤éÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥Í¤ÏÇ®ÂÓ¸¶»º¤Î¡Ö´¨¤µ¤Ë¤¤ï¤á¤Æ¼å¤¤¡×¿¢Êª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÆüËÜÎóÅç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÎ¡ÖÀ¾¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤·¤«ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤Ë¡ÖÅì¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´ØÅì¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ï¡Ö¼íÎÄÌ±Â²¡×¤È¸À¤¨¤ëÆìÊ¸¿Í¤ÎÀªÎÏÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¾¹ñ¤Î¼ç¤Ç¤¢¤ëÅ·¹Ä²È¤Ï¡ÖÌïÀ¸²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¡¢¤½¤Îº×ã«µ·Îé¤âÂç¾¨º×¤ä¿·¾¨º×¤Ê¤É°ðºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¸À¤ï¤Ð¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤Î¶åÀ¤µª½éÆ¬¤Þ¤Ç¤ÏÀ¾¹ñ¤Î°ðºîÊ¸²½¡ÊÌïÀ¸Ê¸²½¡Ë¤ÈÅì¹ñ¤Î¼íÎÄÊ¸²½¡ÊÆìÊ¸Ê¸²½¡Ë¤¬Ê»Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ò·èÄêÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¿°Âµþ¤ò³«¤¤¤¿´¼ÉðÅ·¹Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´¼ÉðÅ·¹Ä¤ÏÅì¹ñ¤ò¤âÂçÏÂÄ«Äî¤ÎÎÎÅÚ¤Ë²Ã¤¨¤è¤¦¤ÈÀ¬°ÐÂç¾·³¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤ò¿·Àß¤·¡¢Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ºä¾åÅÄÂ¼ËãÏ¤¤ÏÅì¹ñ¤Î¥¨¥ß¥·¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤òÀêÎÎ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÎÆ¬ÎÎ¤Ï¥¢¥Æ¥ë¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¢¤¤é¤«¤ËÂçÏÂÌ±Â²¤È¤Ï°ã¤¦Ì±Â²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¹ßÈà¤é¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¡×¤ä¡ÖÀ¶¸¶¡×¤Ê¤É¤È²þÌ¾¤µ¤»¤é¤ì¡ÖÐÚ¼ü¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê¸Æ¤Ð¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌïÀ¸Ê¸²½¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢°ðºî¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼íÎÄÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¹ÎÓ¤Ï¼¡¡¹¤È³«º¦¤µ¤ì¡¢ÅÄÈª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÏÂÄ«Äî¤Ï¡¢¥³¥á¤ò¡ÖÁÅ¡Ê¤â¤Ã¤È¤â´ðËÜÅª¤ÊÀÇ¡Ë¡×¤È¤¹¤ë¥³¥áÀ¯¸¢¤À¡£¤À¤«¤é°ðºî¤ò¶¯À©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¨¥ß¥·¤Î°ìÉô¤ÏËÌ³¤Æ»¤ËÆ¨¤ì²Ü°Ð¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÏÂÄ«Äî¤¬¤½¤ì¤ò¿¼ÄÉ¤¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤¦¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¡¢Ç®ÂÓ¸¶»º¤Î¥¤¥Í¤ÏÅìËÌ¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤«¤í¤¦¤¸¤ÆºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢´¨Îä¤Êµ¤¸õ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥áÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµÍÑ¤ÎÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÅì¹ñ¡¢¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤ÐÅìËÌ¤ä¾å±Û¤äËÌÎ¦¤Ç°ðºî¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï²Æ¤Î°ì»þ¤Î½ë¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¯¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÎä²Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¶§ºî¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÅì¹ñ¤ÎÌ±¤ÏÀ¾¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ðºî¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²¹ÃÈ¤ÊÀ¾¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐÍÍø¤À¤«¤é¤À¡£¥³¥áËüÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡ÖÅìËÌ¤ÏÉÏ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£À¾¹ñ¤Î¡Ö´±·³¡×¤¬ÅìËÌ¤ò¹¶¤á¤¿ÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¤â¡¢´±·³¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¡ÖÇò²Ï°ÊËÌ°ì»³É´Ê¸¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¼ý³ÏÎÌ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡¢¥³¥á¼«ÂÎ¤ÎÌ£¤âÀ¾¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁáÀ¸¤ÈÈÕÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡É®¼Ô¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Î½Ð¿È¤À¤¬¡¢¥ß¥«¥ó¤ä¥ê¥ó¥´¤Ç¤ÏÌµ¤¯¥¤¥Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÁá°ð¡×¤È½ñ¤¯¡£ºÏÇÝ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯Áá¤¯¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¥¤¥Í¤ÎÉÊ¼ï¤òÁí¾Î¤·¤Æ¤³¤¦¸Æ¤Ö¡£ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥¤¥Í¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÁá°ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¾¹ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Åì¹ñ¤Ç¤Ï¥À¥é¥À¥éºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎä³²¤Ë½±¤ï¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÇÀ¶È¤Ç¤Ï¡ÖÁáÀ¸¤ÏÉÔÌ£¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºÏÇÝ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯ÃÏÃæ¤Î±ÉÍÜÊ¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÈÕÀ¸¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ÆÁáÀ¸¤¬ÉÔÌ£¤¤¤Î¤ÏÍý¤ÎÅöÁ³¤À¡£ÈÕÀ¸¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊºîÊª¤Ç¤¢¤ëÄ«Á¯¿Í»²¤Ï¡¢²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÃÏÃæ¤ÎÍÜÊ¬¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ä¤Þ¤êÊÆÁûÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÌÎ¦¤ÎÉÙ»³¸©¤Ç¤âÇÈµÚ¤·¤¿¿·³ã¸©¤Ç¤âºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁá°ð¤Ç¡¢¸À¤ï¤ÐÉÔÌ£¤¤¥³¥á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Åö»þ¥³¥á¤Ï¼«Í³²Á³Ê¤À¤«¤é¡¢ÉÔÌ£¤¤¥³¥á¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°Â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆÁûÆ°¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥³¥á¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÉÙ»³¤ä¿·³ã¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤éÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢ÅìËÌ¤ä¾å±Û¤äËÌÎ¦¤Ï¥³¥á¤¬ËÉÙ¤Ë³Ï¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÊÆ¤É¤³¤í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£¿·³ã¸©¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡ÖÊÆ¤É¤³¤í¡×¤Ç¡¢Ì£¤¬¤è¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¼ç»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥³¥á¤ÎËÜ¾ì¤È¸À¤¨¤ÐÀ¾¹ñ¤Î¶å½£¡¢»Í¹ñ¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢Åì¹ñ¤Î¤½¤ì¤â´ØÅì°ÊËÌ¤ÎÅìËÌ¡¢¾å±Û¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¾ï¼±¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÂçÀµ»þÂå¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
À¯ÉÜ¤ÎÌµºö¤¬¾·¤¤¤¿Ž¢ÂçÊÆÁûÆ°Ž£
¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÆÉ¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤ï¤á¤Æ°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÊÁ°½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤Î´ñÀ×Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÂ²ÏÀ®»ñ¤È¤¤¤¦Å·ºÍÅª¤ÊÇÀ¶Èµ»½Ñ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÒÊÂ²ÏÀ®»ñ ¤Ê¤ß¤«¤ï-¤·¤²¤¹¤±¡¡1897¡Á1937
¾¼ÏÂ»þÂåÁ°´ü¤ÎÉÊ¼ï²þÎÉ²È¡£
ÌÀ¼£30Ç¯8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©ÇÀ»ö»î¸³¾ì¤Îµ»»Õ¤È¤·¤Æ¡¢µ»¼ê¤ÎÈÏ¹À¶¹á¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¾¼ÏÂ6Ç¯¶ËÁáÀ¸¡¦Â¿¼ý¡¦ÎÉ¼Á¤Î¿å°ðÉÊ¼ï¡ÖÇÀÎÓ1¹æ¡×¤ò°éÀ®¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¾ÊÇÀ»ö»î¸³¾ìÃæ¹ñ¾®Çþ»î¸³ÃÏ¤Ë¤¦¤Ä¤ê¡¢¾®Çþ¤Î°é¼ï¸¦µæ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢¾¼ÏÂ12Ç¯10·î14Æü¼«»¦¡£41ºÐ¡£µþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÄëÂçÂ´¡£¡Ó
¡Ê¡ØÆüËÜ¿ÍÌ¾Âç¼Åµ¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë
¡¡¼êÁ°Ì£Á¹¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ»ä¤¬½Ò¤Ù¤¿ÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ÊÂ²Ï¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¿ÍÊª¤«¤ï¤«¤ë¡£Èà¤Î³«È¯¤·¤¿¥¤¥Í¡Ê¿å°ðÇÀÎÓ1¹æ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ËÁáÀ¸¡ÊÉáÄÌ¤ÎÁá°ð¤è¤êºÏÇÝ»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆºÑ¤à¡Ë¡×¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂ¿¼ý¡×¤Ç¡ÖÎÉ¼Á¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì°ÊÁ°¤Ë¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÂ²Ï¤Ï¤½¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¿å°ðÇÀÎÓ1¹æ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥¤¥Í¤Î¾ï¼±¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¤¥Í¤Ï¤½¤â¤½¤âÇ®ÂÓ¸¶»º¤Î¿¢Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢²Æ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¹ó½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÅìËÌÃÏÊý¤Ê¤é¤ÐºÏÇÝ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ä«Äî¤âÉð»Î¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤ëËëÉÜ¤â¥³¥áÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Ö²Ü°ÐÃÏ¡×¤òÎÎÍ¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ý¿·À¯ÉÜ¤¬ËÌ³¤Æ»³«Âó¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¥í¥·¥¢¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¥³¥á¤òºÏÇÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÅö»þ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¥¤¥Í¤Ê¤ÉÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î°ìÉô¤Ç¤â¥³¥á¤¬³Ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¿å°ðÇÀÎÓ1¹æ¤Î»ÒÂ¹¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤òºÆ¤Ó½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÂ²ÏÀ®»ñ¤Î¸ùÀÓ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤À¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢ÅìËÌÃÏÊý¶þ»Ø¤ÎÂçÈÍ¤Ç¤¢¤ëÆîÉôÈÍ¤Ç¤ÏÎä³²¤Ë¤è¤ëµ²ñ¼¤¬¤¢¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÏÂÄ«Äî¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê°ðºî¤ò¶¯À©¤·¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î·ë²ÌÂ¿¤¯¤Î²î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¼«ÂÎ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¾®Àâ¡Ø¿ÑÀ¸µÁ»ÎÅÁ¡Ù¡ÊÀõÅÄ¼¡ÏºÃø¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¿·ÁªÁÈ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿ÃË¡×µÈÂ¼´Ó°ìÏº¤Ï¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆîÉô¤¬¤¤¤«¤ËÉÏ¤·¤¯µ²ñ¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«³è¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ù¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ç¡Ö²î»à¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¹ñ¡×¤ÏÆîÉôÈÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬ÊÂ²Ï¤À¡£
¡¡Æî¹ñ¤Ê¤¬¤é²Ð»³³¥ÂçÃÏ¤Ç¥³¥á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ï¤ì¤º²î»à¼Ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿»§Ëà¤Ë¡¢Î°µå¤«¤é¥«¥é¥¤¥â¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Á¥¾è¤êÁ°ÅÄÍø±¦±ÒÌç¤Ï¡Ö¥«¥é¥¤¥â¥ª¥ó¥¸¥ç¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿À¼Ò¤Ëã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»§Ëà¤«¤é²î»à¼Ô¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÂ²Ï¤ÏÆîÉôÈÍ¤â´Þ¤á¤¿¡ÖÅì¹ñ¡×¤«¤é²î»à¼Ô¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡£»þÂå¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¿å°ðÇÀÎÓ1¹æ¡×¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Í¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÊÌ¤ÎÉÊ¼ïÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤ò°ì¶å°ìÈ¬Ç¯¡ÊÂçÀµ7¡Ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÂçÊÆÁûÆ°¡×¤ËÌá¤½¤¦¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢¶§ºî¤¬°ú¤¶â¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢»ûÆâÆâ³Õ¤¬¥·¥Ù¥ê¥¢½ÐÊ¼¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅöÁ³¡ÖÊ¼ÎÈÊÆ¡×¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È´¶¤¸¤¿ÂçÃÏ¼ç¤äÁê¾ì»Õ¤¬¡¢¡ÖÇãÀê¤á¡¢Çä¤êÀË¤·¤ß¡×¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Ï¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Îº®Íð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¹©¶È¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢µ¡³£À½ÉÊ¤Ë¶¯¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¡¢²½³ØÀ½ÉÊ¤Ë¶¯¤¤¥É¥¤¥Ä¤¬¤È¤â¤Ë¸òÀï¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¼ûÍ×¤òÏÅ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤ÏÎô¤ë¤â¤Î¤Î°Â²Á¤ÊÆüËÜÀ½ÉÊ¤¬Í¢½Ð¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÀ¸»ºÎÌ¤âÁý¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊý¤ÇÂè°ì¼¡»º¶È¤Ç¤¢¤ëÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤Î¹©¾ì¤ÇÂèÆó¼¡»º¶È¤Ç¤¢¤ë¹©¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¼«ÂÎ¤ÏÈ¯Å¸¤·¤¿¤¬¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤¬¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥·¥Ù¥ê¥¢½ÐÊ¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¤¬Çã¤¤Àê¤á¤é¤ìÊÆ²Á¤ÎµÞÆ¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½îÌ±¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï³°¹ñ»ºÊÆ¤Î¶ÛµÞÍ¢Æþ¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥³¥á¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ò°ì»þÅª¤ËÅ±ÇÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»ûÆâÆâ³Õ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤ò°ìÀÚ¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö»ý¤Æ¤ë¼Ô¡×¤Ä¤Þ¤êÂçÃÏ¼çÁØ¤ÎÉÔÍø±×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»Ù»ý¤ò¼º¤¦¤³¤È¤òÉÝ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ²Á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð²á¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ò¡Ê»ûÆâÆâ³Õ¤Ï¡Ë¼··î¤Ë¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢½ÐÊ¼Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢ÇãÀê¤á¤Ë·èÄêÅª¤ÊÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¿À¸Í»Ô¤òÎã¤Ë¤È¤ì¤Ð¡¢°ì¾£Åö¤ê¼··î½½Ï»Æü»°½½Ï»Á¬È¬ÎÒ¡¢È¬·î°ìÆü»Í½½Á¬¼·ÎÒ¡¢¼·Æü¸Þ½½¸ÞÁ¬»°ÎÒ¡¢È¬ÆüÏ»½½Á¬È¬ÎÒ¤È¡¢È¬·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¸Þ³ä¤âÃÍ¾å¤ê¤·¡¢Ì±½°¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤½¤Î¶Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£À¯Í§²ñ¤Ï¤¸¤á½ôÀ¯ÅÞ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ó
¡Ê¡Ø¹ñ»ËÂç¼Åµ¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û´©¡¡¡ÖÊÆÁûÆ°¡×¤Î¹à¤è¤ê¡£¹àÌÜ¼¹É®¼Ô¾¾ÈøÂº¥è¥·¡Î¢¨¥è¥·¤Î»þ¤Ï¸ø¤ËÑ¹¡Ï¡Ë
¡¡»ûÆâÆâ³Õ¤Ï·Êµ¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤«¥¤¥ó¥Õ¥ìÀ¯ºö¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÌ±½°¤ÎÉÔ°Â¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤ÎµÕ¤Ç¡¢µëÎÁ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤â²ßÊ¾²ÁÃÍ¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥³¥á¤Ï½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÎò»Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢½÷À¤¬¡Ö°ìÙä¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡Ò¼··îÆó½½»°ÆüÉÙ»³¸©µûÄÅÄ®¤ÎµùÌ±ºÊ½÷¤¬¡¢ÊÆ¤Î°Ü½Ð¤òº¹¤·»ß¤á¤è¤¦¤È³¤´ß¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÉÕ¶á¤ËÉÔ²º¤Êµ¤Ê¬¤¬¤Ò¤í¤¬¤ê¡¢È¬·î»°Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¾¿å¶¶Ä®¤ÎµùÌ±¤¬ÊÆ²°¤äÍÎÏ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°Ü½Ð¶Ø»ß¡¦°ÂÇä¤ê¤Î°¥´ê¤Î¼ÂºÝ¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡Ê±ÛÃæ½÷°ìÙä¡¦½÷Ë¼°ìÙä¡Ë¡£Æ±ÍÍ¤Ê±¿Æ°¤ÏÉÙ»³ÏÑ±è´ß¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ê¡¢Ï¢Æü¤ÎÃæ±û¡¦ÃÏÊý½ô¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤¬¡¢ÁûÆ°¤ÎÁ´¹ñ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ó
¡Ê°úÍÑÁ°·Ç½ñ¡Ë
¡¡¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥³¥á¤òÎ¬Ã¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¯¸©³°¤Ë¥³¥á¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òÁË»ß¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¸©³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹âÎæ¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Á´¹ñ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È³ÆÃÏ¤Ç¸Æ±þ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÆâÆâ³Õ¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ·³Ââ¤Þ¤ÇÆ°°÷¤·ÄÀÀÅ²½¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢½îÌ±¤ÎÉÔËþ¤Î±ê¤Ï°ì¸þ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÆâ³Õ¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¡£
¡ÊÂè1443²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°æÂô¸µÉ§¡Ê¤¤¤¶¤ï¡¦¤â¤È¤Ò¤³¡Ë¡¿ºî²È¡£1954Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£TBSÊóÆ»¶Éµ¼Ô»þÂå¤Î1980Ç¯¤Ë¡¢¡Ø±î´Ý¸¸»ë¹Ô¡Ù¤ÇÂè26²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Îò»Ë¿äÍý¾®Àâ¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òÂó¤¯¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¾·³¡Ù¡Ø¿¿¡¦ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Ï¼¹É®³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°æÂô¸µÉ§¤ÎµÕÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯1·î31Æü¹æ