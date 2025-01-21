¹âÅÄÊ¸É×»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È°Å¹õ´ü¡É¡¡¸½ºß¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤±¤É¤µ¡Ä¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤Î¹âÅÄÊ¸É×»á¡Ê76¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ»á¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÊüÁ÷¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤¤Å¤é¤¤ÌäÂê¤À¤è¤Í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡£¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤±¤É¤µ¡¢¤³¤³¤À¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¾¾ËÜÌÀ»Ò¤Èµì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²°¡Ê¿·½É²ÏÅÄÄ®¡Ë»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£70Ç¯Âå¤«¤éËèÆü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î´ù¤ÇÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤Æ¡È¹âÅÄ°¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤â½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤º¡¼¤Ã¤ÈÄ«¤Þ¤Ç¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡Ö¤Þ¤À¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë»þ¤À¤â¤ó¡£80Ç¯¤ËÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¥ï¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î10Ç¯¤Ê¤ó¤«¡È°Å¹õ¡É¤À¤«¤é¡£°Å¹õ¤Î¤¦¤Á¤Ï²¶1¿Í¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¸ª¤â²õ¤ì¤ë¤è¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎË»¤·¤µ¤Î¤¿¤á¡ÖÀèÀ¸¡¢Ï²¼¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ç¿²¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾¾ËÜ¤¬¿¶¤ë¤È¡¢¡Ö³Æ¶É¤À¤«¤é¤Í¡¢TBS¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¡£ºÇ¸å¤Ï»³¿áÄ®¤Ë½»¤ó¤À¤ó¤À¤â¤ó¡£ÌëÃæ¤Ç¤â¸¶¹Æ¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢Ä¾¤·¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¡£¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤»¤Ä¤Ê¤¤¤Í¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¤µ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£