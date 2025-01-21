¡ÖÍè¤¤Íè¤¤¡¢¥¢¥á¿©¤Ù¤ì¡×»ùÆ¸¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ê»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô¡Ë
¤¤Î¤¦»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ç¡¢²¼¹»Ãæ¤Î»ùÆ¸¤¬¹âÎð¤ÎÃËÀ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¸á¸å2»þº¢¼òÅÄ»Ô¸÷¥±µÖ3ÃúÌÜ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢²¼¹»Ãæ¤Î»ùÆ¸¤é¤¬Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸¤é¤ÈÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÍè¤¤Íè¤¤¡¢¥¢¥á¿©¤Ù¤ì¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¡ÛÇ¯Îð:60ºÐ～70ºÐ°Ì¡¡¿ÈÄ¹:165～170¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë°Ì¡¡ÂÎ³Ê:¾®Èî¡¡ÉþÁõ:¾å°á¡¡Ãã¿§¥Ë¥Ã¥È¡¡²¼°á¡¡º°¿§¥¸ー¥ó¥º¡¡ÍúÊª¡¡¹õ¿§¥¹¥Ëー¥«ー¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§Ë¹»Ò¡¡´ã¶ÀÃåÍÑ
·Ù»¡¤Ç¤Ï³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ò¿´³Ý¤±¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£