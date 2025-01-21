¡ÚÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Û²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¡ÖÀµÂÎ¡×ºÇÂ¿12ÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ »³ÅÄ°ÉÆà¤¬W¼õ¾Þ¡¦SixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ï¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/21¡Û21Æü¡¢¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Àµ¾Þ15ÉôÌç³ÆÍ¥½¨¾Þ¤ª¤è¤Ó¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖÀµÂÎ¡×¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë·×12ÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤Ç¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£ÉÍÎ®À±¡¦»³ºê¸¿Í¤é¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ°ìÍ÷
ËÜºî¤ÏÆ£°æ´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¶Ë¾å¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¼õ¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¡¢»£±Æ¾Þ¡¢¾ÈÌÀ¾Þ¡¢²»³Ú¾Þ¡¢Èþ½Ñ¾Þ¡¢Ï¿²»¾Þ¡¢ÊÔ½¸¾Þ¤Î·×12ÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢°ÉÆà¤ÏËÜºî¤È±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£²óW¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤âËÜºî¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤½¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë±Ç²è¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Ç48²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2024Ç¯1·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºîÉÊ¡ÊÆüËÜ±Ç²è149ºîÉÊ¡¢³°¹ñ±Ç²è204ºîÉÊ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ²ñ°÷¡Ê4,060¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï¡¢Âè43²ó¼ø¾Þ¼°¤è¤êÏ¢Â³6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¤È¡¢¡Ö²øÊª¡×¤ÇÂè47²óºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ì³¤á¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ï3·î14Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£ÉÍÎ®À±¡¦»³ºê¸¿Í¤é¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ°ìÍ÷
¢¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¡ÖÀµÂÎ¡×Æü¥¢¥«ÀÊ´¬
ËÜºî¤ÏÆ£°æ´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¶Ë¾å¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¼õ¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¡¢»£±Æ¾Þ¡¢¾ÈÌÀ¾Þ¡¢²»³Ú¾Þ¡¢Èþ½Ñ¾Þ¡¢Ï¿²»¾Þ¡¢ÊÔ½¸¾Þ¤Î·×12ÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×
¤½¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë±Ç²è¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Ç48²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2024Ç¯1·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ºîÉÊ¡ÊÆüËÜ±Ç²è149ºîÉÊ¡¢³°¹ñ±Ç²è204ºîÉÊ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¶¨²ñ²ñ°÷¡Ê4,060¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï¡¢Âè43²ó¼ø¾Þ¼°¤è¤êÏ¢Â³6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¤È¡¢¡Ö²øÊª¡×¤ÇÂè47²óºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ì³¤á¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ï3·î14Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û