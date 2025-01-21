¸á¸å¡§ºÄ·ô¥µ¥Þ¥êー¡¡ÀèÊª¤ÏÂ³¿¡¢»þ´Ö³°¤ÎÊÆ¶âÍøÄã²¼¤¬»Ù¤¨
¡¡£²£±Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£³·î¸Â¤ÏÂ³¿¡££²£°Æü¤ËÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤¬´ØÀÇ¶¯²½¤Ë¿µ½Å¤ËÎ×¤à¤È¤Î¸«Êý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¹ñÆâºÄ¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¦¥©ー¥ë¡¦¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë£²£°Æü¤ÎÈ¯Æ°¤Ï¸«Á÷¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊóÆ»¡£ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆ²ÃÂ®¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÊÆ¶âÍø¤ÎÀè¹â´Ñ¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢ºÄ·ôÀèÊª¤Ï¸áÁ°£¹»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤Ë°ì»þ£±£´£±±ß£²£¶Á¬¤Þ¤Ç¾å¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËºÇÂç£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò£²·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÉê²Ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¶ä¤¬£²£³～£²£´Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ËºâÌ³¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿£´£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤Ï±þ»¥ÇÜÎ¨¤¬£²¡¥£·£µÇÜ¡ÊÁ°²ó¤Ï£²¡¥£²£´ÇÜ¡Ë¤È¶¯¤á¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÀèÊª¤Ï¸á¸å£±»þ£²£°Ê¬¤¹¤®¤Ë£±£´£±±ß£±£°Á¬¤Þ¤Ç¿¤ÓÇº¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£³·î¸Â¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£¸Á¬¹â¤Î£±£´£±±ß£±£µÁ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÊªºÄ»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤ÇÁ°ÆüÈæ£°¡¥£°£°£µ¡óÄã²¼¤Î£±¡¥£±£¸£µ¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÊÆ¥¦¥©ー¥ë¡¦¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë£²£°Æü¤ÎÈ¯Æ°¤Ï¸«Á÷¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊóÆ»¡£ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆ²ÃÂ®¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÊÆ¶âÍø¤ÎÀè¹â´Ñ¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢ºÄ·ôÀèÊª¤Ï¸áÁ°£¹»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤Ë°ì»þ£±£´£±±ß£²£¶Á¬¤Þ¤Ç¾å¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËºÇÂç£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò£²·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÉê²Ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¶ä¤¬£²£³～£²£´Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ËºâÌ³¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿£´£°Ç¯ºÄÆþ»¥¤Ï±þ»¥ÇÜÎ¨¤¬£²¡¥£·£µÇÜ¡ÊÁ°²ó¤Ï£²¡¥£²£´ÇÜ¡Ë¤È¶¯¤á¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÀèÊª¤Ï¸á¸å£±»þ£²£°Ê¬¤¹¤®¤Ë£±£´£±±ß£±£°Á¬¤Þ¤Ç¿¤ÓÇº¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£³·î¸Â¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£¸Á¬¹â¤Î£±£´£±±ß£±£µÁ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÊªºÄ»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤ÇÁ°ÆüÈæ£°¡¥£°£°£µ¡óÄã²¼¤Î£±¡¥£±£¸£µ¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS