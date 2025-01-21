¾ÃËÉ»Î¤¬¾Ã²Ð¤Èµß½õ¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¡¡5¤Ä¤Î¾ÃËÉ½ð¤«¤é40¿Í¤¬»²²Ã¡¡²¬»³»Ô
²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶µ°é·±Îý¥»¥ó¥¿ー¡¡²¬»³¡¦Ãæ¶è·¬Ìî
¡¡·±Îý¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ»Î¤¬¾Ã²Ðµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤¬²¬»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î5¤Ä¤Î¾ÃËÉ½ð¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢4¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢1³¬¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Îµß½õ¤È¾Ã²Ð¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¡¢¤±¤¬¿Í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤äµ¡ºà¤Î»È¤¤Êý¤â¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿¾ÃËÉ»Î¤é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁÇÁá¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ëµß½õ¤ä¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¥¾¡ Ãæ¾ÃËÉ½ðÂè2·¸¡¿²ÖÅÄ´²¿Í ¾ÃËÉ»ÎÄ¹¡Ë
¡Ö·±Îý¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ââ°÷Æ±»Î¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢·±Îý¤ÎÀ®²Ì¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ÂÁ´¡¢³Î¼Â¡¢¿×Â®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ20Æü¤Þ¤Ç¤Ë16·ï¤Î²Ð»ö¤¬µ¯¤¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£