JAL¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥·¥«¥´Àþ¤ò³«Àß¡¡5·î31Æü¤«¤é1Æü1±ýÉü
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥·¥«¥´Àþ¤ò5·î31Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÈËÌÊÆ´Ö¤Î¼ûÍ×¤È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥¤¥ó¥É¤ÈËÌÊÆ´Ö¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«Àß¤ò·è¤á¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¤È¶¦Æ±±¿¹Ò¡Ê¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤Î³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢6·î1Æü¤«¤é¥·¥«¥´È¯Åìµþ/±©ÅÄ¹Ô¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥«¥´¤òÀµ¸á¤´¤í¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¤«¤é¡¢¿¼Ìë¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
¹Ò¶õ·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï2·î12Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
JL056¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê18¡§15¡Ë¡Á¥·¥«¥´¡Ê16¡§00¡Ë¡¿ËèÆü¡Ê5·î31Æü¡Á¡Ë
JL055¡¡¥·¥«¥´¡Ê12¡§30¡Ë¡ÁÅìµþ/À®ÅÄ¡Ê15¡§15+1¡Ë¡¿ËèÆü¡Ê6·î1Æü¡Á¡Ë