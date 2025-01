【エウルア 波沫のワルツVer.】11月 発送予定価格:30,580円

Wonderful Worksは、フィギュア「エウルア 波沫のワルツVer.」を11月に発売する。価格は30,580円。

本商品はオープンワールドRPG「原神」のキャラクター「エウルア」を1/7スケールフィギュア化したもの。

キャライラストから立体化され、衣装各部の紋章、ブローチ、神の目などの細かなアクセサリも細かく造形されている。氷元素をイメージした専用台座と剣を持たない差し替え左手が付属し、左手を差し替えることで戦闘時とワルツを再現することができる。

スケール:1/7

サイズ:全高約290mm

Copyright (C) miHoYo. All Right Reserved.