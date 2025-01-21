¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Ë¹³µÄ¡Ö²ñ¸«¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ç¡× ÆüËÜ¥Þ¥¹¥³¥ßÊ¸²½¾ðÊóÏ«ÁÈ²ñµÄ
ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢½µ´©»ï¤Ë¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¼Ô¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¹¥³¥ßÊ¸²½¾ðÊóÏ«ÁÈ²ñµÄ¤¬¹³µÄ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬º£·î17Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê»²²Ã¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ°²è¤Î»£±Æ¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¿·Ê¹¼Ò¤äÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤É¤ÎÏ«Ï¢¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ¥Þ¥¹¥³¥ßÊ¸²½¾ðÊóÏ«ÁÈ²ñµÄ¡×¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢ÊÄº¿Åª¤Ê¾ò·ï¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¤Î´Æ»ë¤òÃ´¤¦ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ÈÌ¿¤äÀÕÇ¤¤òÊü´þ¤·¤¿¤ËÅù¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØ¿®¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ñ¼ÒÂ¦¤Î°Õ¸þ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤äÆ©ÌÀÀ¤ò¿¿¤ËÃ´ÊÝ¤·¤¿Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ê²òÌÀ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£