23ºÐ¥ß¥¿¥¾¥Î½÷Í¥¡¢TOKIO¾¾²¬¤«¤é¤Ò¤¿¤¹¤é»£¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤â¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×(²ÐÍË¸á¸å9»þ)¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¡¢TOKIO¾¾²¬¾»¹¨¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×´ÖÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó ¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¡×¡Ö¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤óÈ±¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡Á¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÅÄ±à·°¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬¤È¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£¿·¿Í²ÈÀ¯ÉØ¡¦ÂçÌçºù¤ò±é¤¸¤ëµ×´ÖÅÄ¤Ï¡¢à¥ß¥¿¥¾¥ÎÀèÇÚá¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¤ëÎÖ²Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¸«¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë♥¤Ê¤ó¤À¤«¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦♥¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß♥¡×¡Ö»ä¤â¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¡¼¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤ÇÌÌÇò¤¤Çú¾Ð¡×¡Ö¤â¤¦¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¡¢¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ä¤âÌþ¤·¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ÎÖ²Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ë¤è¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£