¥¤¥Ü¥¥ó¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¡¢ÈóÅ´Áê¾ìÁÛÄê¾å²ó¤ê£²£´Ç¯£±£²·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï·×²è¾å¿¶¤ì¤ÇÃåÃÏ
¡¡¥¤¥Ü¥¥ó<5699.T>¤¬¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å£³»þ¤´¤í¡¢½¸·×Ãæ¤Î£²£´Ç¯£±£²·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£¹£²²¯£±£¶£°£°Ëü±ß¤«¤é£¹£¶²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ£±£±¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬£¶²¯£±£³£°£°Ëü±ß¤«¤é£·²¯£¹£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£¶¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤¬£´²¯±ß¤«¤é£µ²¯£²£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£²¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤Ø¾å¿¶¤ì¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²òÂÎ»ö¶È¤Î¹©»ö·ï¿ô¤¬¸«¹þ¤ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¤ÎÁê¾ì¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡²òÂÎ»ö¶È¤Î¹©»ö·ï¿ô¤¬¸«¹þ¤ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¤ÎÁê¾ì¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS