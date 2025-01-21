¸ø±×ÄÌÊó¤·¤¿¸å¡ÖÄ¨²ü½èÊ¬¡×¡ÖÉô½ð°ÛÆ°¡×¤ËŽ¥Ž¥Ž¥ÄÌÊó¼Ô¤¬¸ì¤ë¶²ÉÝ¡¡ÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡È¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÊóÉü¡É
¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¡×――¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤äÂà¿¦¼Ô¤¬¶ÐÌ³Àè¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÆâÉô¤ä³°Éô¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ä¼¯»ùÅç¸©·Ù¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÄÌÊó¼Ô¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸ø±×ÄÌÊó¤·¤¿¸å¡ÖÄ¨²ü½èÊ¬¡×¡ÖÉô½ð°ÛÆ°¡×¤ËŽ¥Ž¥Ž¥ÄÌÊó¼Ô¤¬¸ì¤ë¶²ÉÝ¡¡ÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡È¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÊóÉü¡É
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¹ñ¤¬¿·¤¿¤ÊË¡²þÀµ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¡×¡¡ÄÌÊó¼Ô¤Ï¤É¤¦¼é¤ë¡©
2024Ç¯12·î¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îÀ©ÅÙ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸«Ä¾¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÄÌÊó¼Ô¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÆâÉô¤Þ¤¿¤Ï³°Éô¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¡Ö¸©»º¥¢¥µ¥ê¡×¤ò½ä¤êµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Î¹ðÈ¯¤Ç»ºÃÏµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¡¢À¸»º¸½¾ì¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄÌÊó¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¶²ÉÝ¡×¡¡À©ÅÙ¤Î²ÝÂê
¡ÖËèÆü¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÌÀÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø±×ÄÌÊó¤ò¤·¤¿¸©¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸©¿¦°÷¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Î¹¹Ô»Ù±ç»ö¶È¤ò½ä¤ê¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½õÀ®¶â¤Î¼õµë¤ä¡¢¸©´´Éô¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤Î¸«Æ¨¤·»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤òÄ´ºº¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼õµë¤ä¸©´´Éô¤Ë¤è¤ë»Ø¼¨¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¤³¤Î¸©¿¦°÷¤Ï¡¢¸©¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÍýÍ³¤ËÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢ÌäÂêÈ¯³Ð¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë2ÅÙ¤ÎÉô½ð°ÜÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½è¶ø¤ËÂÐ¤·¡¢¸©¿¦°÷¤Ï¡£
¸ø±×ÄÌÊó¤·¤¿¸©¿¦°÷¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»ä¤Ø¤ÎÊóÉü¤Î¤¿¤á¤ËÌÊÌ©¤ËÎý¤é¤ì¤¿ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿½½Ç¯¤È¸©¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×
¸©¤Ï¡¢ÄÌÊó¤ÈÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÊó¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡ÄÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬¡ÖÁêÃÌ¡¦ÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×476¿Í¤Ë¤½¤Î¸å¤Î¿´¾ð¤ò¿Ò¤Í¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÊó¼Ô¤Î17.2¡ó¤¬¡ÖÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡ÖÄÌÊó¤äÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÊó¼Ô¤Î¤½¤Î¸å¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
========================
¡Ú¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îÀ©ÅÙ¸¡Æ¤²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤è¤ê¡Û
①¡Ø¸ø±×ÄÌÊó¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÄÌÊó¼Ô¤ò²ò¸Û¤äÄ¨²ü½èÊ¬¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ë¡È·º»öÈ³¡É¡Ù
¢ª°Õ»×·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¸Ä¿Í¤âÂÐ¾Ý
②¡ØÄÌÊó¼Ô¤òÃµ¤¹¹Ô°Ù¤òË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¡Ù
¢ªÈ¿¼Ò²ñÀ¤Î¹â¤¤¹Ô°Ù¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÈ³Â§¤Ê¤·
③¡Ö²ò¸Û¤äÄ¨²ü½èÊ¬¤ÎÂÅÅöÀ¤òÁè¤¦ºÛÈ½¤ÎÎ©¾ÚÀÕÇ¤¤ò¡¢ÄÌÊó¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¶È¼Ô¤Ë²Ý¤¹¡×
¢ªÄÌÊó¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á
========================
¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ø±×ÄÌÊó¤Ë¾Ü¤·¤¤½ÊÆÁÂç³Ø¤ÎÆüÌî¾¡¸ã¡Ê¤Ò¤Î ¤·¤ç¤¦¤´¡Ë¶µ¼ø¤Ï¡£
±×ÄÌÊó¤Ë¾Ü¤·¤¤ ½ÊÆÁÂç³Ø ÆüÌî¾¡¸ã¶µ¼ø¡Ö·º»öÈ³¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤òÍÞ»ßÅª¤ËÌ¤Á³¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¸÷Á°¹¬°ì¡Ê¤³¤¦¤¼¤ó ¤³¤¦¤¤¤Á¡ËÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢·º»öÈ³¼«ÂÎ¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£
¸ø±×ÄÌÊó¤Ë¾Ü¤·¤¤ ¸÷Á°¹¬°ìÊÛ¸î»Î¡ÖÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÈ³¶âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÇÄÌÊó¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤Ë¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡È³°¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÊóÉü¡É
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Éô½ð°ÛÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÇÛÃÖÅ¾´¹¡×¤ä¡Ö·ù¤¬¤é¤»¡×¤Ï
¢§È³Â§¤ÎÍ×·ï¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤¿¤á
¢§´ë¶È³èÆ°¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüÌî¶µ¼ø¤Ï¡Ö¡È³°¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÊóÉü¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈ³Â§ÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÌî¶µ¼ø¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»ö°Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊóÉü¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ØÇÛÃÖÅ¾´¹¡Ù¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È·º»öÈ³²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÄó¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ËÅìÎÉ¹§¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤è¤·¤¿¤«¡Ë¾ÃÈñ¼ÔÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò¡¢º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ë¬Ìä²ð¸î,
À¸²Ö,
Êè,
Áòº×,
¾²ÃÈË¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼