BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部は、ハズレなしのキャラクターくじの最新作「一番くじ BATTLE OF TOKYO -ROWDY SHOGUN-」(1回780円)を、ローソン、一番くじONLINEなどで、1月24日より順次発売する。一番くじ BATTLE OF TOKYO -ROWDY SHOGUN-本商品は、LDHが仕掛ける次世代総合エンタテインメントプロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の一番くじ。プロジェクト参加グループ「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」扮する「ROWDY SHOGUN」のメンバーが一番くじに初登場し、ビジュアルクロス、ブックレット、フラッグ用ポーチ、フォトケース、両面アクリルスタンド、ヘアゴム、ステッカー、マルチアクリルスタンドをラインナップする。

A賞:ビジュアルクロス(全1種) 約70cmB賞:ブックレット(全1種) A4サイズC賞:フラッグ用ポーチ(全1種) 約30cmA賞はメンバーが並んだ横幅約70cmサイズのビジュアルクロス。B賞はメンバーの肖像写真と、メンバーをモデルにして生まれたキャラクターが載ったA4サイズのブックレット。肖像写真ページをめくるとそのメンバーのキャラクターが登場し、ページを切り離せば肖像写真とキャラクターを両面で楽しめる。C賞のライブで使うフラッググッズが収納できるポーチはクリアポケット付きで、フラッグの収納だけでなく好みのフォトカードや缶バッジを入れることができる。D賞:フォトケース(全2種) 約13cmE賞:両面アクリルスタンド(全16種) 約13cmD賞のフォトケースは選べる2種で、G賞のステッカーを入れることが可能。E賞のアクリルスタンドは、肖像写真とキャラクター姿を両面にプリントしている。F賞:ヘアゴム(全16種) 約5cmG賞:ステッカー(全8種) 約8.5cmF賞はメンバーの肖像写真をデザインしたヘアゴム、G賞はメンバーの肖像写真とキャラクターをデザインした3枚セットのステッカーなど、イベントでも自宅でも楽しめるラインナップだ。ラストワン賞・ダブルチャンスキャンペーン:マルチアクリルスタンド 約17cmさらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、メンバーの肖像写真を使用したマルチアクリルスタンドを用意。トレカやアクリルスタンド、フラッグなど好きなアイテムを飾って楽しめる。ラストワン賞と同仕様のマルチアクリルスタンドが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのこと。