【モデルプレス=2025/01/21】ニッポン放送は2025年1月21日、公式サイトを通じ、中居正広がパーソナリティを務めるラジオ番組『中居正広 ON & ON AIR』の終了を発表した。公式サイトでは「1月11日から『中居正広ON & ON AIR』の放送を当面休止としてまいりましたが、現在の状況を総合的に判断し、番組を終了することにいたしました」と放送終了を発表。「中居正広氏ご本人からも出演辞退の申し入れがございました」と本人からの申し入れもあったことを明かしている。

◆発表全文

中居を巡っては、2024年12月に「週刊文春」(文藝春秋)などの週刊誌が女性関係トラブルを報道。その後2025年1月9日に発表した声明文では、トラブルの存在を認め、示談成立による解決を報告していたが、中居がMCを務める「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」(TBS系/毎週金曜よる8時50分〜)の放送終了や、「THE MC3」(TBS系/毎週月曜よる9時〜)・「ザ!世界仰天ニュース」(日本テレビ系/毎週火曜よる9時〜)の番組降板など、出演番組に影響が出ている。また、一部社員が関与していると報じられたフジテレビの港浩一社長が同月17日、会見を実施。第三者を含む調査委員会を設置し対応を進めていくと伝えたが、会見後フジテレビでのCM放映を見合わせる企業が相次ぐなど波紋が広がっている。(modelpress編集部)ニッポン放送は1月11日から『中居正広 ON & ON AIR』の放送を当面休止としてまいりましたが、現在の状況を総合的に判断し、番組を終了することにいたしました。尚、中居正広氏ご本人からも出演辞退の申し入れがございました。