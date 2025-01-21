日本バドミントン協会は２１日、都内で会見を行い、２０２５年のナショナルチームを発表した。

女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）、女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）らが順当に名を連ねた。

昨年末の全日本選手権の混合ダブルス８強だった渡辺勇大（ＢＩＰＲＯＧＹ）、田口真彩（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）組は落選。女子ダブルスの五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、桜本絢子（ヨネックス）組、福島由紀（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）、松本麻佑（ほねごり）組のパリ五輪後に結成された２つの新ペアは入った。

また主要国際大会に出場する選手を「Ａ代表」、それ以外を「Ｂ代表」と定めていた昨年までの枠組みを今年から撤廃。１つの代表チームとして扱っていく。国際大会に出場するメンバーは固定せずに入れ替えを行う方針で、各種目に２人のコーチを配置し、種目全体を強化していく。

ナショナルチームの一覧は以下の通り。

▽男子シングルス 小川翔悟、沖本優大、高橋洸士、武井凜生、田中湧士、奈良岡功大、西本拳太、渡辺航貴

▽女子シングルス 明地陽菜、奥原希望、郡司莉子、杉山薫、橋明日香、仁平菜月、宮崎友花、山口茜

▽男子ダブルス 相澤桃李、佐野大輔組、岡村洋輝、三橋健也組、熊谷翔、西大輝組、霜上雄一、野村拓海組、保木卓朗、小林優吾組、山下恭平、緑川大輝組

▽女子ダブルス 五十嵐有紗、櫻本絢子組、大竹望月、橋美優組、志田千陽、松山奈未組、中西貴映、岩永鈴組、福島由紀、松本麻佑組

▽混合ダブルス 霜上雄一、保原彩夏組、西大輝、佐藤灯組、緑川大輝、齋藤夏組