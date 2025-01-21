500,000,000¤ò»°Î®¤ÏŽ¢¤¤¤ÁŽ¥¤¸¤å¤¦Ž¥¤Ò¤ã¤¯Ž¥¤»¤óŽ¥¤Þ¤óŽ£¤È¿ô¤¨¤ë¡ÄŽ¢5²¯Ž£¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤¤ë°ìÎ®¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¼Âô¿¿ÂÀÏº¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¤è¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤È¤Ï¡Ö¿ô»ú¤ò¥³¥È¥Ð¤È¤·¤Æ°·¤¦´¶³Ð¡×
¤Þ¤º¤ÏËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¿ô»ú¥»¥ó¥¹¡×¤È¤Ï²¿¤«¤òÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤ò¥³¥È¥Ð¤È¤·¤Æ°·¤¦´¶³Ð¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÉ½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥È¥Ð¡×¤È¡Ö´¶³Ð¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¡¡¡Ö¥³¥È¥Ð¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¥³¥È¥Ð¡Ê¸ÀÍÕ¡Ë¤È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¸À¸ì¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ô»ú¤È¤Ï¸À¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ÎÄêµÁ¤¬½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¸À¸ì¤ò»È¤¦¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¸À¸ì¤ò»È¤¦¤«¡£¼Â¤Ï2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºòÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤Ê¤¿¤«¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁê¼ê¤¬È¯¤¹¤ë¥³¥È¥Ð¤òÊ¹¤¡¢¥³¥È¥Ð¤òÊÖ¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ã»¤¯¤Æ¤â¡¢¥³¥È¥Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¹Í¤¨¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥È¥Ð¤ò»È¤Ã¤ÆÅú¤¨¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤é¤Î¥³¥È¥Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥È¥Ð¤È¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È»×¹Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ô»ú¤â¥³¥È¥Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤³¤ì¤é¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¼¡¤Î·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤È¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È»×¹Í¤ÎºÝ¤Ë»È¤¦¸À¸ì¡£
¿ô»ú¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¡£¿ô»ú¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤Ï¸åÅ·Åª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë
¤½¤Î2¡¡¡Ö´¶³Ð¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
´¶³Ð¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¡¢´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´¶³ÐÅª¡×¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤ÆÄêµÁ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÊª»ö¤Î¤È¤é¤¨Êý¡¦´¶¤¸Êý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´¶¤¸Êý¤È¤Ï°ìÀ¸ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö1Ç¯´Ö¡×¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö1Ç¯´Ö¡×¤Ï¤«¤Ê¤êÃ»¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¤â¤¦º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä·îÆü¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤Âç¿Í¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤¬¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤«¤é¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤â²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
°Ê¾å¤Ç¡¢¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤È¤Ï²¿¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¼¡¤«¤é¤Ï¡¢¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÄó¼¨¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»Ñ¡ÊÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤»Ñ¡Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¸å¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Á´Éô¤Ç5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿ô»ú¤ò¥³¥È¥Ð¤È¤·¤Æ°·¤¦´¶³Ð¡×¤Î¤³¤È¡£
¢£»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Þ¤Î¿ô¡×¤ÇÂ¨Åú¤¹¤ë
¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡
¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ö0¡×¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤È¤Æ¤â¹âµé¤ÊÊõ¾þÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤½¤Ð¤Ë¥¤¥é¥¹¥È1¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤ª¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó5²¯±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤ÎÅú¤¨Êý¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
A¡¡¡Ö¡¤¡Ê¥«¥ó¥Þ¡á°Ì¥É¥ê¡Ë¡×¤Î¿ô¤Ç¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ1ÉÃ¡Ë
B¡¡¡Ö¤¤¤Á¡¦¤¸¤å¤¦¡¦¤Ò¤ã¤¯¡¦¤»¤ó¡¦¤Þ¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È¿ô¤¨¤ÆÅú¤¨¤ë¿Í¡Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ5ÉÃ¡Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä»÷¤¿Îã¤ò¡£
»ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë´ë¶È¸¦½¤¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä·ëÏÀ¤ò½ñ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤ÊÊ¸¾ÏÉ½¸½¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
A¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¤Ï34.5²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
B¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¤Ï3,450,000,000±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬°ì½Ö¤Ç¶â³Û¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤«¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ä¤¬ÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¡¢À®²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥½¨¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬A¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢·å¤ÎÂç¤¤¤¿ô»ú¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£µ¤Ê¬¤è¤¯¿ô»ú¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¥³¥Ä
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¼±¤ò»È¤Ã¤ÆÁÇÁá¤¯¿ô»ú¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¡¢¡Ö¡¤¡Ê¥«¥ó¥Þ¡Ë¡×¤¬2¤Ä¤¢¤ê¡ÊÉ´Ëü¡Ë¡¢¤½¤Î100ÇÜ¤À¤«¤é5²¯±ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¡¤¡Ê¥«¥ó¥Þ¡Ë¡×3¤Ä¡Ê½½²¯¡Ë¤«¤é¤Ò¤È¤Ä·å¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢5²¯±ß¤À¤Ê¤È°ì½Ö¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö0¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤â½ñ¤ÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾å¤ÎÃÎ¼±¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð·å¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿ô»ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ä¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤ò»È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤òÇÓ½ü¤·¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯¿ô»ú¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¡¦¤¸¤å¤¦¡¦¤Ò¤ã¤¯¡¦¤»¤ó¡¦¤Þ¤ó¡Ä¡Ä¡×¤Ï¸·¶Ø¡£
¢£¡Ö12.5¡ó¤Î¿Í¡×¤Ï¡Ö8¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡×¤È°ì½Ö¤ÇÅú¤¨¤ëÊýË¡
¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¢
¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¡ó¡×¤ÈÃçÎÉ¤·
Á°¹à¤Î¡Ö0¡×¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¸¦½¤¤ÇÍ¾ÃÌ¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÈ¿±þ¤¬¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤½¤ì¥ï¥¿¥·¤À¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö10¡ó¤Î¿Í¤¬ÉÔËþ¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤ÆÉ½¸½¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¢þ¤ËÆþ¤ë¿ô»ú¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö10¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àè¤Û¤É¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÓÃ¼¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö8¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡×¡£
¿ô»ú¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤ÎÊÑ´¹¤¬¥¢¥Ã¥µ¥ê¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¿ô»ú¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö50¡ó¤Î¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È
¡Ö25¡ó¤Î¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È
¡Ö12.5¡ó¤Î¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö8¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»ëÄ°Î¨17¡ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¿ô»ú¤òÊ¹¤±¤Ð¡Ö¤¢¤¢¡¢¤À¤¤¤¿¤¤6À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á1À¤ÂÓ¤¬¸«¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÅêÉ¼Î¨66¡ó¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤À¤¤¤¿¤¤3¿Í¤Ë2¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÔ²÷¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÁªÂò¤ò
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î60¡ó¡¢½÷À¤Î40¡ó¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤ó¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸å¼Ô¤ÎÉ½¸½¤ò¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¸å¼Ô¤ÎÉ½¸½¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¢þ¤Î¤¦¤Á1¡×¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
¡Ö³ä¹ç¡Ê¡ó¡Ë¡×¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¡Ö¡ó¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Î°·¤¤Êý¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤é¤Ð³ä¹ç¤ò¡Ö¢þ¡Ê¿ôÎÌ¡Ë¤Î¤¦¤Á1¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¥³¥È¥Ð¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö³ä¹ç¡Ê¡ó¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ²÷¤Ç¤¹¡£¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤âÉÔ²÷¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔ²÷¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ô»ú¤ÎÉÔ²÷¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¿ô³Ø¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¿¼Âô ¿¿ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤«¤µ¤ï¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¶µ°é²È
ÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹ç´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Íý³Ø½¤»Î¡Ê¿ô³Ø¡Ë¡£¹ñÆâ½é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¸¡Äê1µéAAAÇ§Äê¼Ô¡£Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤«¤é³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê»ØÆ³Ë¡¤Ç¿ô»ú¤äÏÀÍý»×¹Í¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î»×¹Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤ä¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶µ°é¸¦½¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÅÐÃÅ¡£SMBC¡¢»°É©UFJ¡¢¤ß¤º¤Û¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¤Ê¤ÉÂç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤âÄó·È¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ë¿ô³Ø¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£2018Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤¿¤À1¿Í¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ô³ØÅª»×¹Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥° ÌäÂê²ò·èÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë48Ìä¡Ù¡ÊPHP¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤±¤ë¤È¤Ä¤Ê¤° ¤³¤ì°Ê¾å¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÏÀÍý»×¹Í¡×¤Î¹ÖµÁ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿ô»ú¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤ËÜ¡Ù¡¢¡Ø¿ô³Ø½÷»ÒÃÒ¹á¤¬¶µ¤¨¤ë »Å»ö¤Ç¿ô»ú¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¶µ°é²È ¿¼Âô ¿¿ÂÀÏº¡Ë