¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¡¢¥Õ¥¸¤Î£Ã£Í£´£°¼Ò°Ê¾åº¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¤Ë¤è¤ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿£±£·Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ä¡¢£Ã£Í¤¬£´£°¼Ò°Ê¾åº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤ÎÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¤Ï¡¢£Ã£Íº¹¤·ÂØ¤¨¤¬£´£°¼Ò°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£²ó¡¢´ë¶È¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¡Ê£Ã£Í¤ÎÊü±Ç¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡££Ã£Í·ÀÌó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄêÎã²ñ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÃ»¤¯ºÑ¤à¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·×»»¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄêÎã²ñ¤Î±äÄ¹¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£Å·²¼¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¤Á¤ó¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥éÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¤ä¤êÊý¤¬¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£