¡Ö»ö·ïÀ¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤Êµ¿¤¤¤¬»Ä¤ë¡×7Ç¯Á°¡¢Åö»þ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÄ¹ÃË¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë32ºÐ¤ÎÃËÀ¤ËÌµºáÈ½·è¡¡²£ÉÍÃÏºÛ
7Ç¯Á°¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤ÏÌµºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ¿¦¤ÎÆâÅÄÀµÌéÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤Ï2018Ç¯1·î¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÅö»þ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÎÄ¹ÃË¡¦º°Ìî³ð»ÖÏº¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ4¡Ë¤ÎÆ¬¤È¼ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢³°½ýÀ¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤äÀÔ¿ñÂ»½ý¤Ê¤É¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿½ý³²Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÄ»ù¤Ë¶¯Îõ¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ°¼Á¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò12Ç¯¤òµá·º¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖáâµÍ¤Þ¤ê¤ä¥½¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¤Ç»àË´¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ï³ð»ÖÏº¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ¾Æâ¤Ê¤É¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿½Ð·ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢°ì»þÅª¤Ë¿´Çï¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç½Ð·ì¤¬µ¯¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»ö·ïÀ¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤Êµ¿¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý³²¤¬À¸¤¸¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ð»ÖÏº¤Á¤ã¤ó¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ¤Æ»ÊÄºÉ¤Ê¤É²¿¤é¤«¤ÎÍ×°ø¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÆâÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÛ¸îÂ¦¤â¡ÖÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÈ½·è¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤òÀººº¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£