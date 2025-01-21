¡ÚÃæ·Ñ¡Û´Ú¹ñ¡¦ÕúÂçÅýÎÎ¡¢¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÖÀª¤Î¤Ê¤«ÃÆ³¯ºÛÈ½¤Ë½ÐÀÊ
Àè·î¡¢Èó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤«¤éÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î3²óÌÜ¤ÎÊÛÏÀ¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¼«¤é½ÐÀÊ¤·¡¢21Æü¸á¸å2»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ûË¡ºÛÈ½½êÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¿³Íý¤Ï21Æü¤¬3²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
21Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬¾è¤Ã¤¿¸îÁ÷¼Ö¤¬¡¢¸ûÎ±Àè¤Î¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Î¹´ÃÖ½ê¤«¤é·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ²¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ñ¤äÍÍ»Ò¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Àè·î3Æü¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ê¡¢¹ñ²ñ¤«¤éÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÛÏÀ½àÈ÷¼êÂ³¤¤äËÜ³ÊÅª¤Ê¿³Íý¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ºÛÈ½½ÐÀÊ¤Ï²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Ç¤¹¡£
¸á¸å2»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÛÏÀ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¡Ö²ü¸·¤ÏÅý¼£¹Ô°Ù¤Ç·ûË¡°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂáÊá¤òÇ§¤á¤¿ºÛÈ½½ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÉôË½ÅÌ²½¤·¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤äÊÉ¤Ê¤É¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï·Ù»¡¤Îµ¡Æ°Ââ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤ÆÊÉ¤òºî¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£