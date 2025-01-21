ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ® »àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡È¾Æü°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é½ÐÆ¬¡¡ÃË¤òÂáÊá
¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ë¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿42ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÈ¾Æü°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄæÆ¸àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Î19Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢Æá¿ÜÄ®¼¿ÄÍ¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Æó³¬Æ²ÉÙÍº¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎºÊ¤ÏÏ¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ£ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈ¾Æü°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤«¤é½ÐÆ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£ÅÄæÆ¸àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Î19Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢Æá¿ÜÄ®¼¿ÄÍ¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Æó³¬Æ²ÉÙÍº¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎºÊ¤ÏÏ¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ£ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈ¾Æü°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤«¤é½ÐÆ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£