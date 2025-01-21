ÍèÆü¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×°û¤ß¡Ö¥ª¥¤¥·¥¤¡ª¡×°ËÆ£±à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½ÐÀÊ¡¡ÆüËÜ¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊª¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡¡°ûÎÁÂç¼ê¡Ö°ËÆ£±à¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ëÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Ï21Æü¡¢25Ç¯¤«¤éMLB¡¢ÂçÃ«¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤äÆüËÜ¿©¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤ò¥´¥¯¥ê¤È°û¤ß¡Ö¥ª¥¤¥·¥¤¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¿ôÆüÊâ¤¤¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤ª¼÷»Ê¡¢ÏÂµí¤Ê¤É¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò»î¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤êÆüËÜ¿©¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£2¥«·î¸å¤ÎºÆÍèÆü¤ò¡ÖÌîµå¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤Á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¿©»ö¤Î»þ¤Ç¤â°û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë°û¤ß¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ïº£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤¬¾ïÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£»î¹çÁ°¤â¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤ªÃã¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¿È¶á¤Ê°û¤ßÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ËÆ£±à¡×¤ÎËÜ¾±¼þ²ðÉû¼ÒÄ¹¤â¡Ö¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï·ò¹¯»Ö¸þ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎºòÇ¯¤ÎÍø¾å¤²¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¹¹¤Ê¤ë·ò¹¯°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¹¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¤òÁ´ÊÆ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯4·î¤ËÂçÃ«¸Ä¿Í¤È¤â¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿·CM¤¬21Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMLB TOKYO SERIES¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£