you better not be making a dedicated video tab when I get home



me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp— X (@X) January 20, 2025

X(旧Twitter)が、TikTokのように動画を連続表示する専用のボタン「ビデオタブ」を追加しました。記事作成時点で、アメリカ限定で展開されています。X is rolling out a dedicated vertical video feed for US users | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/20/x-is-rolling-out-a-dedicated-vertical-video-feed-for-us-users/

X capitalizes on TikTok uncertainty with its own vertical video feedhttps://www.androidpolice.com/x-twitter-dedicated-vertical-video-tab/ボタンが追加されるのは、アプリ画面下部の「通知」「DM」などのボタンが並ぶ「ナビゲーションバー」と呼ばれる部分です。Xが公開した動画によると、ビデオタブは「Grok」と「通知」の間に挿入される模様。このボタンをタップすると動画が表示され、縦にスワイプすると次々に新しい動画が再生されます。このような動画の連続再生機能は、TikTokなどの短編動画投稿サービスでよく見られるスタイルです。もともとXのアプリには、投稿された動画をタップして縦にスワイプすると別の動画が表示される機能が備わっていました。この機能が専用のタブとして追加される形です。テクノロジー系メディアのAndroid Policeによると、投稿された動画をタップしてスクロールする場合は横長フォーマットや正方形フォーマット、縦長フォーマットの動画が無差別に表示されるものの、ビデオタブだと縦型の動画しか表示されなかったとのことです。動画を縦スワイプで連続再生できるという機能は、TikTokの影響で爆発的な人気を集め、InstagramやYouTubeなど多数のサービスが後を追うように相次いで導入しています。直近ではBlueskyにも導入されました。BlueskyがTikTok風に動画を連続再生できるトレンド動画機能を提供開始 - GIGAZINETikTokは「TikTok禁止法」と呼ばれる「外国の敵対者が管理するアプリケーションからアメリカ人を守る法」の影響でアメリカでの存続が危うくなり、アメリカ人ユーザーは代替のアプリを探しています。ただ、大統領に就任したドナルド・トランプ氏の計らいで、TikTokは一時的にサービスを継続しています。アメリカで禁止されたTikTokのサービスが復旧へ、トランプ次期大統領の働きかけにより - GIGAZINE