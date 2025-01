東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」に「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」が登場。

ときめき広がる、”いちご”甘酸っぱさと”チョコレート”リッチな甘みのハーモニーが堪能できるメニューが盛りだくさんです☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「トスティーナ」いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー

開催期間:2025年2月1日(土)〜2月28日(金)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)

営業時間:10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階にあるカフェ「トスティーナ」に、月替わりで登場している季節のスイーツとベーカリー。

2025年1月は、甘酸っぱさとリッチな甘みのハーモニーが楽しめる「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」が登場します。

不動の人気を誇る“チョコレート”と“いちご”の共演によるラインナップを取り揃えた今回のフェア。

ティータイムのお供や、バレンタインギフトとして大切な方へ感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなメニューを紹介していきます☆

チョコレートサバランのヴェリーヌ

価格:850円(税込)

いちごムースやチョコレートクリームの層の中に、洋酒の効いたシロップを染み込ませたフランスの伝統菓子「サバラン」を閉じ込めたグラススイーツ。

酸味と甘みのバランスが抜群の層と、トップにあしらったフレッシュな果実との味わいが絶品です。

キャラメルショコラベリー

価格:850円(税込)

いちごとフランボワーズのガナッシュとキャラメルブリュレを、まん丸のいちごムースで包み込んだ「キャラメルショコラベリー」

艷やかなグラサージュときらびやかに輝く金箔で仕上げた、うっとりするほど美しい見た目の一品です。

紅茶とベリーのショコラ

価格:850円(税込)

紅茶と甘酸っぱいいちご、そして、フルーツのような風味と鮮やかなピンク色が魅力のルビーチョコレートを合わせた「紅茶とベリーのショコラ」

トップにあしらったアリッサムのお花といちごに思わず癒やされる、バレンタインにぴったりのスイーツです。

マンスリーベーカリー「ショコラフレーズデニッシュ/プラリネといちごのチョコブレッド」

メニュー名・価格:左から)

・ショコラフレーズデニッシュ 650円(税込)

・プラリネといちごのチョコブレッド 500円(税込)

2025年2月のマンスリーベーカリーは「ショコラフレーズデニッシュ」と「プラリネといちごのチョコブレッド」

ティータイムのお供にぴったりな、この時期ならではの味わいが楽しめます。

ショコラフレーズデニッシュ

チョコチップ入りのクロワッサン生地を、丸みを帯びた可愛らしいフォルムに編み込んで焼き上げた「ショコラフレーズデニッシュ」

カスタードと生クリームを合わせたディプロマットクリームといちごのクリームを中に詰め込んだ、一口で優しい甘みが広がる一品です。

プラリネといちごのチョコブレッド

ブラックココアを練り込んだ生地にいちごジャムを塗り、香り豊かなプラリネと、甘酸っぱいいちごのガナッシュをサンドした「プラリネといちごのチョコブレッド」

仕上げにフレッシュないちごも加わった、“いちご×チョコレート”のパンです。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

引き取り時間:12:00〜21:00

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

マンスリースイーツを含むミニサイズのスイーツ6種と、マカロン2個が詰まった、至福のひとときを届けるスイーツボックス。

箱を開けると広がる、フレッシュないちごとリッチなチョコレートの香りが楽しめます。

フライデースイーツブッフェ

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

開催日:2025年2月7日(金)、14日(金)、21日(金)、28日(金)

メニュー:※メニューは予告なく変更になる可能性があります

シェフのこだわりスイーツ・シーズナルスイーツ3種・いちごのショートケーキ・いちごのモンブラン・レアチーズムース・チョコレートケーキ・いちごのミルフィーユ・レモンタルト・キャラメルコーヒーケーキ・アールグレイ香るオレンジパウンドケーキ・キウイとヨーグルトムース・グレープフルーツゼリー・アップルパイパフェ・カシスオレンジムース・フルーツカクテル軽食・サラダ・パン・サンドイッチ・ピザなどドリンク・コーヒー(アイス・ホット)・紅茶(アイス・ホット)・ソフトドリンク各種さらに嬉しいサービス「シェフ特製プレート」が1人様につき1皿、席までサーブされます

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

2月の「フライデースイーツブッフェ」も、“いちご×チョコレート”がテーマ。

限定スイーツはもちろん、ベーカリーやサラダも集結します。

心ときめくバレンタインシーズンを盛り上げる、大満足のブッフェです。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

ティータイムのお供や、バレンタインギフトとして大切な方へ感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなメニューが盛りだくさん。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ 「トスティーナ」にて2025年2月1日より開催される「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

