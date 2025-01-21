ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¡È¥·¥«¥´¤«¤é¡É¤ÎÊóÆ»¡¢³°½Ð¹µ¤¨¤ë½»Ì±¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë·Ç¤²¤ëÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥·¥«¥´¤«¤éÅ¦È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°ÜÌ±¤Î³¹¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Î¥ê¥È¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÃæÊÆ½Ð¿È¤Î°ÜÌ±¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤«¤é¶¯À©Á÷´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Í¼¿©»þ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Þ¤Ð¤é¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬Å¦È¯¤ò·Ù²ü¤·¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¥·¥³ÎÁÍýÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤µ¤ó¡Ö¤¦¤Á¤Î½¾¶È°÷¤ÏÁ´°÷¡¢½ñÎà¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢60ºÐ¡¢70ºÐ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢²È¤Ë¤¤¤¿¤¬¤ë¡£²È¤Ë¤¤¤ÆÄÌÌõ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¡£¤À¤«¤é¡¢ÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤³¤³¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×Å¦È¯¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Ë¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢°ÜÌ±¤Î³¹¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£