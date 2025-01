(C)LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループJO1が、ツアー「JO1DER SHOW 2024‘WHEREVER WE ARE’」の追加公演として、4月20日と21日に東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』を開催する。その公演に関する詳細が発表された。

昨年11月から12月にかけて、全国4都市で計14公演のライブツアー「JO1DER SHOW 2024‘WHEREVER WE ARE’」を成功させたグローバルボーイズグループ“JO1”。

2月15日からは、台北公演を皮切りにワールドツアー「JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’」を開催。4月2日には5周年を記念したBEST ALBUM『BE CLASSIC』をリリースするなど、4月に開催される東京ドーム公演では進化したJO1が新たなステージで輝きを放つ。

東京ドーム公演は、1月24日12時より、JO1 OFFICIAL FANCLUB最速先行の受付を開始。特設サイトhttps://jo1.jp/feature/jo1dershow2025_tokyodome〈タイトル〉JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME〈スケジュール〉4月20日(日) 開場/開演 16:00/18:004月21日(月) 開場/開演 14:00/16:00〈チケット料金〉[指定席] 13200円(税込)[アップグレードシート] 23100円(税込) ※アリーナ席保証・サウンドチェックイベント