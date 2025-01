ハワイ生まれの「Eggs ’n Things」の期間限定メニューとして「フォンダンショコラ&オレンジピールパンケーキ」と「フレンチショコラ」が登場!

さらにまろやかな甘みのチョコレートにオレンジピールを添えた、華やかな味わいのバレンタインドリンク「オランジェショコラ」も同時発売されます☆

Eggs ’n Things「フォンダンショコラ&オレンジピールパンケーキ」

販売期間:2025年1月28日(火)〜2月28日(金)

取扱店舗:「Eggs ’n Things」・「Eggs ’n Things Coffee」国内全店舗

ハワイで1974年に生まれた「Eggs ’n Things」とカフェスタイルの「Eggs ’n Things Coffee」に、「フォンダンショコラ&オレンジピールパンケーキ」と「フレンチショコラ」、デザートドリンク「オランジェショコラ」が登場!

チョコレート生地のパンケーキを重ね、中からは、とろりと濃厚なガナッシュが溢れ出す「フォンダンショコラ&オレンジピールパンケーキ」には、爽やかな香りのオレンジと食感を楽しむチョコレートのクランチがトッピングされています。

さらにチョコレートがたっぷり染み込んだパンに、生チョコとチョコレートソースをかけて仕上げた、定番人気のフレンチトーストをバレンタイン風にアレンジした「フレンチショコラ」もラインナップ。

また、チョコレートミルクにオレンジを添えたリッチな味わいの「オランジェショコラ」も注目です!

フォンダンショコラ&オレンジピールパンケーキ

価格:イートイン 2,123円(税込)/テイクアウト 1,404円(税込)

とろりと濃厚なガナッシュがあふれるチョコレートパンケーキに、サクサク食感のチョコクランチクリームをのせた「フォンダンショコラ&オレンジピールパンケーキ」

ほろ苦いオレンジピールが甘さを引き立てる、ちょっと大人なパンケーキです。

贅沢リッチなショコラを味わうパンケーキは、テイクアウトも可能。

おうちやオフィスなど、お好きな場所で至福の時間が楽しめます☆

フレンチショコラ

価格:イートイン 1,848円(税込)/テイクアウト 1,760円(税込)

濃厚なチョコレートがしっとり染み込んだ、ふわとろ食感のフレンチトースト。

バレンタインシーズンにぴったりのメニューです☆

チョコレートがたっぷり染み込んだ、ふわとろ食感のフレンチトーストが楽しめます。

オランジェショコラ Hot or Iced

価格:イートイン 770円(税込)/テイクアウト 756円(税込)

まろやかな甘みのチョコレートにオレンジピールを添えた、華やかな味わいのバレンタインドリンク。

トッピングのオレンジがかわいらしいドリンクです☆

テイクアウトでも、この時期だけのデザートドリンクを楽しめます。

バレンタインシーズンにぴったりのパンケーキとフレンチトースト。

「フォンダンショコラ&オレンジピールパンケーキ」「フレンチショコラ」「オランジェショコラ」は、2025年1月28日より「Eggs ’n Things」と「Eggs ’n Things Coffee」の国内全店舗に登場です。

